В Сахаре нашли сотни гробниц старше египетских пирамид

Международная группа археологов обнаружила в нубийской пустыне на востоке Судана 260 ранее неизвестных монументальных гробниц. Сделать открытие помогло многолетнее систематическое изучение спутниковых снимков, сообщает Сonversation.

Исследование, опубликованное в журнале African Archaeological Review, раскрывает историю кочевой культуры, которая процветала в Сахаре в IV–III тысячелетиях до нашей эры, прямо накануне зарождения цивилизации египетских фараонов.

Огромные пространства для мертвых

Обнаруженные археологические памятники получили название «кольцевые захоронения» (enclosure burials). Это гигантские круглые каменные сооружения, диаметр которых достигает 80 метров. Ученые долго считали их редкими изолированными объектами, однако новые спутниковые данные доказывают: перед нами памятники единой и высокоорганизованной кочевой культуры, растянувшейся на тысячи километров вдоль холмов Красного моря.

Внутри этих комплексов ученые обнаружили останки людей и домашних животных (коров, овец и коз). Структура захоронений указывает на зарождение социального неравенства: в центре круга обычно находится «главное» погребение (вероятно, вождя или старейшины), вокруг которого аккуратно разложены кости рядовых членов общества и скота. Для археологов это важнейший маркер того, как первобытное общество кочевников Сахары превращалось в иерархическое.

Коровы вместо элитных суперкаров

По данным радиоуглеродного анализа и фрагментам керамики, памятники строились между 4000 и 3000 годами до нашей эры. В этот период подходил к концу так называемый Африканский влажный период — некогда зеленая Сахара стремительно высыхала, муссонные дожди отступали, а пастбища сокращались.

Все гробницы расположены вблизи бывших водоемов: высохших озер, скальных бассейнов и сезонных рек. В условиях наступающей засухи содержание крупного рогатого скота, которому требуется много воды, стало критически сложным.

Ученые выдвинули гипотезу, что владение большими стадами коров в то время стало главным признаком богатства и статуса. Как отмечают исследователи, корова для древнего скотовода была доисторическим аналогом современного автомобиля Ferrari. Именно поэтому владельцев хоронили вместе с их драгоценным «имуществом». Позже, когда климат стал совсем суровым, кочевникам пришлось отказаться от коров в пользу более неприхотливых коз и мигрировать ближе к Нилу.

Наследие под угрозой

Кольцевые гробницы оказались настолько мощным культурным маркером, что последующие поколения местных кочевников использовали их для своих захоронений на протяжении последующих 4000 лет.

К сожалению, сегодня это уникальное наследие находится на грани уничтожения. Из-за нелегальной и нерегулируемой добычи золота в пустынях Судана древние монументы грабят и разрушают тяжелой техникой.