Google представила ноутбуки Googlebook с ИИ

Google представила новую линейку ноутбуков Googlebook, в основе которых лежит искусственный интеллект Gemini. Устройства будут работать на программной платформе, объединяющей Android и ChromeOS. Об этом сообщает издание MacRumors.

В Google заявили, что новые ноутбуки создаются с акцентом на Gemini Intelligence, который должен обеспечить более персонализированный и проактивный пользовательский опыт. Вместо привычного курсора в устройствах появится функция Magic Pointer: пользователь сможет активировать Gemini движением указателя, после чего ИИ предложит контекстные действия и подсказки на основе объектов на экране. Например, при наведении на дату в письме система предложит создать встречу, а при выборе двух изображений – сравнить или объединить их.

Для Googlebook также готовится функция Create My Widget, позволяющая создавать пользовательские виджеты с помощью запросов к Gemini. Искусственный интеллект сможет использовать данные из Gmail, Calendar и интернета для формирования персонализированных панелей и элементов интерфейса.

Поскольку Googlebook работает на Android, ноутбуки получат тесную интеграцию со смартфонами. Пользователи смогут запускать мобильные приложения на ноутбуке и получать доступ к файлам телефона через функцию Quick Access без необходимости их переноса. По принципу работы это напоминает функцию iPhone Mirroring от Apple.

Первые Googlebook создаются совместно с компаниями Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Производитель обещает премиальные материалы корпуса и разные форм-факторы, а отличительной чертой устройств станет светящаяся панель Glowbar на крышке.

Стоимость Googlebook пока не раскрывается. Ожидается, что первые устройства поступят в продажу осенью.