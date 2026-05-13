Google представила ИИ-систему Gemini Intelligence для Android

Google представила новый набор ИИ-инструментов для Android под названием Gemini Intelligence, который позволит смартфонам выполнять сложные задачи в фоновом режиме, создавать персонализированные виджеты и глубже интегрировать искусственный интеллект в повседневные сценарии использования. Об этом говорится в блоге компании.

Первыми доступ к Gemini Intelligence летом 2026 года получат владельцы последних моделей Samsung Galaxy и Google Pixel. Позже функции распространят и на другие Android-смартфоны, однако конкретный список совместимых устройств компания пока не раскрыла.

Часть агентных возможностей Gemini Google демонстрировала еще в начале 2026 года на смартфонах Samsung. Тогда ИИ показывал способность самостоятельно выполнять действия вроде заказа такси или еды. Теперь компания готовит более продвинутые сценарии. К примеру, пользователь сможет сфотографировать туристическую брошюру и попросить Gemini подобрать аналогичный тур через сервисы вроде Expedia. Система самостоятельно выполнит поиск в фоновом режиме, а пользователю останется лишь подтвердить бронирование.

С конца июня 2026 года Gemini также появится в браузере Chrome на Android. ИИ сможет искать, анализировать и сравнивать информацию сразу на нескольких страницах, аналогично Gemini в десктопной версии Chrome.

Кроме того, Google представила функцию Rambler для клавиатуры Gboard, которая позволяет диктовать текст голосом, после чего ИИ автоматически структурирует сообщение, удаляя повторы, слова-паразиты и лишние фрагменты. Поддерживается переключение между несколькими языками внутри одного сообщения, а аудиозаписи не сохраняются после расшифровки.

Еще одной новинкой стала функция Create My Widget, позволяющая генерировать кастомные виджеты по текстовому запросу. Например, пользователь сможет создать минималистичный погодный виджет только с интересующими его параметрами, такими как скорость ветра или вероятность осадков.