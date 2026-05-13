В России разработали установку для разведки полезных ископаемых в Арктике

Ученые Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) нижегородского Университета Лобачевского предложили новую технологию геологоразведки с помощью мобильной установки для воздействия на ионосферу (МУВИ).

Возможности устройства позволяют использовать его как для геологоразведки на шельфе и прибрежных территориях, так и для мониторинга космической погоды, связи, навигации и радиовещания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Технология основана на использовании ионосферного метода генерации низкочастотных радиоволн, который был открыт учеными НИРФИ и интенсивно исследовался в крупнейших мировых ионосферных центрах. Излучение установки из комбинированных антенн со средневолновыми передатчиками нагревает электроны в ионосфере, модулируя проводимость плазмы, формирует низкочастотный ионосферный источник радиоволн, которые проникают в недра. Структура недр восстанавливается по параметрам низкочастотного электромагнитного поля решением обратной задачи. Измерительные датчики могут располагаться на поверхности земли, под землей, на морском дне, на льду, на низколетящих объектах", - отметили в университете.

Автор изобретения, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Отдела распространения радиоволн и дистанционного зондирования НИРФИ ННГУ Дмитрий Котик рассказал, что испытания на стенде СУРА (специальный комплекс, расположенный у поселка Васильсурск - прим. ТАСС) показали, что диаметр исследуемой области насчитывает сотни километров от места расположения установки.

"В северных районах, где интенсивность токов ионосферы выше, дальность приема сигнала может превышать две тысячи километров. По нашим расчетам, трех-четырех таких установок будет достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана - от Мурманска до Чукотки. Это открывает новые перспективы исследования Арктики на годы вперед", - обратил внимание Котик.

По словам ученых, мобильные установки для воздействия на ионосферу будут в сотни раз дешевле в производстве и компактнее в размерах, чем традиционные СДВ/СНЧ радиостанции, использующиеся в геологоразведке. Это позволит размещать их на судах или железнодорожных платформах, рассредоточивать на сотни километров или объединять в одну более мощную установку. МУВИ будут эффективны для исследования подземных вод и карстов, при инженерно-экологических и археологических изысканиях, для общей геолого-томографической съемки. В Арктике, при экстремальных ионосферных условиях во время магнитной бури, при отказе традиционных систем связи, установку можно использовать как канал резервной связи с судами, проходящими по Северному морскому пути.

Проект реализуется по Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы). Координатор программы - Российская академия наук.