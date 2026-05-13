Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

В Ираке стремительно мелеет река Евфрат — та самая, которая в библейской Книге Откровения высыхает перед началом Армагеддона. Об этом сообщает Metro.

Процесс уже назвали первым признаком скорого конца света. Согласно спутниковым данным, с 2003 года бассейн Евфрата потерял более 140 кубических километров пресной воды. Этот процесс может привести к тому, что одна из великих рек Западной Азии пересохнет уже к 2040 году. Согласно пророчеству из Библии, когда высохнет великая река Евфрат, откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон.

Основными причинами обмеления Евфрата называют частые засухи, роста температур и нерациональное водопользование. Ученые фиксируют критическое падение уровня воды после особенно сильной засухи 2007 года, последствия которой не исчерпаны до сих пор.

Если в 2026 году ситуация не изменится, это обернется катастрофой для миллионов людей, которые до сих пор зависят от Евфрата в вопросах воды и сельского хозяйства. В Ираке из-за обмеления реки уже распространяются болезни, связанные с грязной питьевой водой, — ветряная оспа, корь, брюшной тиф и холера. При этом в стране не осуществляется массовая вакцинация.

Евфрат занимает уникальное место в религиозной традиции. В книге Бытия эта река упоминается как одна из четырех, вытекавших из Эдемского сада.

Ранее представители крупнейшей религиозной группы в США поддержали удар по Ирану, поскольку верят, что с него начнется конец света. Среди них распространено убеждение, что создание Израиля и некоторые другие события на Ближнем Востоке были предсказаны Библией и приближают конец света, который они считают благом.