Вероятность новой пандемии из-за хантавируса оценили

Пандемия хантавируса Андес маловероятна, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом данных на текущий момент, я бы сказал, что крайне низкая вероятность [новой пандемии]. Фактически крайне маловероятна эпидемия, пандемия, вызванная хантавирусом Андес», — поделился Крючков.

11 мая во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Стефани Рист.

3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.

Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян. Заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которая от человека к человеку не передается.