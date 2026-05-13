На Землю надвигается мощная магнитная буря

Крупная корональная дыра на Солнце спровоцирует геомагнитные возмущения среднего уровня, которые достигнут планеты к концу недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изменения в магнитосфере 15 мая произойдут из-за влияния масштабной солнечной структуры, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вероятность возникновения бурь среднего уровня оценивается в 85%. При этом сохраняется небольшой шанс на спокойную геомагнитную обстановку.

Специалисты также допускают, что уже сегодня планету может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Точность современных расчетных моделей допускает погрешность в несколько градусов. Этого достаточно, чтобы солнечный выброс прошел мимо или ударил по Земле более плотными слоями.

Главной интригой остается возможность третьей сильной вспышки в активной области светила. Группа пятен уже произвела два мощных выброса плазмы с интервалом в трое суток. Если энергии хватит на новый взрыв, он может произойти в ближайшие два дня с прямым ударом по планете.

Ученые ИКИ РАН предупредили о периоде сильных геомагнитных возмущений с 15 по 18 мая. Пик солнечной активности придется на середину месяца.