В Аргентине нашли первого юрского брахиозаврида Южной Америки

Международная группа палеонтологов описала новый вид гигантского динозавра, останки которого обнаружили на ферме в Патагонии. 20-метровый Bicharracosaurus dionidei стал первым брахиозавридом юрского периода, найденным в Южной Америке, и восполнил пробел в эволюционной картине южного полушария.

Открытие совершил пастух Дионидо Меса, который наткнулся на окаменелости на своей ферме в аргентинской провинции Чубут. Вид назвали в честь него, а родовое имя Bicharracosaurus происходит от испанского разговорного слова bicharraco — «огромное существо» или, в более грубом переводе, «большая тварь». Исследователи изучили фрагменты скелета: более 30 позвонков (шейных, спинных и хвостовых), несколько рёбер и часть таза.

По строению костей определили, что динозавр был взрослой особью и жил примерно 155 миллионов лет назад, когда Гондвана — древний южный суперконтинент — ещё существовала как единое целое.

Главная сенсация в том, как именно сочетаются признаки разных групп у этого ящера. С одной стороны, строение скелета роднит его с танзанийским брахиозавридом Giraffatitan, что позволило учёным причислить находку к семейству брахиозавридов. С другой — у Bicharracosaurus есть черты, характерные для диплодоков, живших в ту же эпоху в Северной Америке.

«Наш филогенетический анализ показывает, что Bicharracosaurus dionidei был связан с брахиозавридами, что делает его первым брахиозавридом юрского периода в Южной Америке», — заявила первый автор исследования Александра Ройтер, аспирантка Мюнхенского университета.

Руководитель работы, профессор Оливер Рауут, пояснил, почему эта находка так важна для науки. До сих пор знания об эволюции завроподов — гигантских длинношеих динозавров — основывались почти исключительно на ископаемых из Северного полушария: Северной Америки и Европы. На южных континентах было известно лишь одно значимое местонахождение того же периода — в Танзании.

Окаменелости из Чубута, по словам Рауута, предоставляют критически важный сравнительный материал, который позволяет пересмотреть эволюционную историю этих животных и понять, как они расселялись по Гондване. Останки уже переданы на хранение в Палеонтологический музей Эгидио Феруглио в городе Трелеу.

Ранее ученые выяснили, что древние головоногие размером до 19 метров охотились на морских рептилий. Йети является гибридом человека и неизвестной науке особи, но ближе к приматам.