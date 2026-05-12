Археологи заявили, что нашли город, где Иисус творил чудеса
Группа археологов под руководством Стивена Нотли заявила, что обнаружила затерянный библейский город Вифсаиду. Об этом сообщает Daily Star.
Как сообщили ученые, во время раскопок в израильском археологическом памятнике Эль-Арадже был обнаружен дом святого Петра, а также затерянная церковь. Она попадает под описание церкви, в которой Иисус Христос творил чудеса. По этой причине археологи считают, что Эль-Арадж может оказаться библейским городом Вифсаидой. Согласно Библии, Иисус сотворил в этом городе несколько чудес — вернул зрение слепому, накормил 5000 человек пятью хлебами и рыбой, а также встретил апостолов Андрея, Петра и Филиппа.
Отмечается, что в Эль-Арадже ученые обнаружили массивную базилику византийской эпохи, которая могла остаться от церкви апостолов Христа. Кроме того, на месте были найдены приспособления для рыбалки и надпись, в которой святой Петр назван «главой апостолов и хранителем ключей от рая».
Кроме того, под церковью нашли следы древнего сооружения. Эта находка соответствует заметками епископа Виллибальда, который писал, что церковь в Вифсаиде была построена на месте дома братьев-апостолов Петра и Андрея.
«Это открытие — самое убедительное доказательство того, что Петр был тесно связан с базиликой и, вероятно, она была посвящена ему», — прокомментировал находку Нотли .
