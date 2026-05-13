На Кавказе обнаружен уникальный артефакт эпохи ранних алан

Во время полевых исследований на курганном могильнике Левоподкумский 1, расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, археологи обнаружили сбруйную накладку, датируемую серединой – второй половиной III в. н.э. Работа, как сообщает РАН, проливает свет на культурные связи древних алан.

Статья опубликована в новом выпуске журнала «Российская археология» (№1, 2026). Авторы — заведующий отделом теории и методики Института археологии РАН профессор РАН Дмитрий Коробов, сотрудники Государственного исторического музея Евгения Белькевич и Николай Мамонов.

Уникальный артефакт

Находка была сделана при исследовании подкурганной катакомбы, разграбленной еще в древности. При этом она сохранила ряд ценнейших предметов погребального инвентаря. Сам курган, не уцелевший до наших дней из-за распашки в советский период, восстановили благодаря результатам геофизического обследования и следам квадратного ровика. Как говорится в статье, форма погребального сооружения — катакомба типа IV с параллельным соотношением осей входной ямы и камеры — характерна для культурной группы «Подкумок-Хумара». Это позволило исследователям идентифицировать культурную принадлежность захоронения.

Культурная группа «Подкумок-Хумара» — это археологическая и культурная единица, связанная с древними народами, обитавшими на территории Северного Кавказа в период I—III веков н.э. Культура связана с аланами и другими кочевыми народами, обитавшими в этот период в регионе.

Отдельного внимания заслуживает погребальный обряд. Во входной яме катакомбы находился скелет лошади, потревоженный грабителями. Входная яма — это часть подкурганной катакомбы или могильника, представляющая собой яму, вырытую для доступа к основной камере захоронения. Она служила входом в могильное сооружение, которое может быть устроено в виде катакомбы или других типов погребальных камер.

Остеологический анализ показал, что он принадлежал взрослому жеребцу восьми-девяти лет, который «интенсивно использовался как верховой и/или тягловый». Сопроводительный инвентарь погребения включал предметы вооружения, в частности железный наконечник копья, фрагменты железного меча или кинжала с остатками ножен, фрагменты ножей и другие изделия. Наибольший интерес вызвала накладка сбруи.

Она выполнена из двух наложенных друг на друга тисненых пластин: внутренней — из сплава на основе меди и внешней — из сплава золота и серебра. Как отмечается в статье, эта уникальная находка имеет аналогии в наиболее богатых погребениях ранних алан, дошедших до нас, несмотря на совершенные в древности ограбления. Находка сохранилась благодаря специально созданному тайнику. Эта традиция восходит к сарматам и доказывает влияние сармат на формирование аланской культуры Центрального Предкавказья в первой половине II в. н.э.

Химический состав находки

Методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии был определен химический состав элементов накладки. Результаты показали, что лицевая пластина изготовлена из сплава золота и серебра в соотношении 2:1 по массе, а гвоздики-шпильки крепления составлены из двух частей: серебряных декоративных шляпок и медных стержней.

Не менее интересным оказалось исследование белой мастики, заполнявшей внутреннее пространство накладки. Она состоит преимущественно из карбоната кальция, а в значительном количестве присутствует воск, который, скорее всего, использовался в качестве основного связующего вещества. Также были выявлены глинистые минералы и органические соединения — смесь белков и жиров.

Мастерство древних ремесленников

Анализ техники изготовления позволил пошагово реконструировать процесс создания предмета древнего ювелирного искусства. Цепочка операций включает создание матрицы из металла с изображением, тиснение тонкой пластины из меди, тиснение фольги из сплава золота и серебра, сборку пластин, пробивку отверстий пробойником, создание и установку гвоздиков-шпилек со шляпками, заполнение полости мастикой и финальное крепление на кожу. Как подчеркивают авторы работы, «перед нами достаточно сложный в изготовлении предмет, требовавший значительного мастерства при его производстве».

Ученые приходят к выводу, что наличие подкурганной насыпи, окруженной ровиком квадратной формы, в сочетании с обнаруженной сбруйной накладкой, «является бесспорным признаком культурного влияния представителей аланского населения Центрального Предкавказья на жителей Кисловодской котловины уже в середине III в. н.э., за полстолетия до своего появления в этом микрорегионе».

Открытие вносит существенный вклад в понимание сложных этнокультурных процессов, протекавших на Северном Кавказе в эпоху ранних алан, и демонстрирует высокий уровень мастерства ремесленников того времени.