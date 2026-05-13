Физика магнитов объяснила, как распространяются слова

Почему одни региональные словечки бесследно исчезают, а другие — как, например, американское «roly-poly» (мокрица-броненосец) — за полвека захватывают целую страну без помощи учебников и телевидения? Ответ на этот вопрос лингвисты искали десятилетиями, но решение пришло из неожиданной области.

Джеймс Берридж, профессор статистической физики из Портсмутского университета (Великобритания), доказал: человеческая речь подчиняется тем же математическим законам, что и поведение атомов в магнитах.

Математика «соседского подталкивания»

В исследовании, опубликованном в журнале Physical Review E, Берридж утверждает, что языковые изменения на макроуровне перестают быть случайными, если рассматривать их через призму физики. В основе модели лежит простой принцип: каждый говорящий подсознательно «склоняется» к варианту слова, который используют люди вокруг него.

Ученый применил к лингвистике аппарат статистической механики. Когда миллионы людей десятилетиями совершают это крошечное «подталкивание», возникают закономерности, идентичные тем, что физики наблюдают в магнитных материалах или каплях жидкости. Границы между диалектами ведут себя как границы между физическими фазами: они обладают аналогом «поверхностного натяжения», которое сглаживает кривые и поглощает малые языковые анклавы.

Захват территорий и «упрямые» города

Ярким примером стал триумф слова «roly-poly». В 1950-х годах в США так называли мокриц только на Юге. К 1995 году это название стало почти универсальным. Модель Берриджа, используя реальные данные опросов, смогла в точности воспроизвести этот «захват карты» без какой-либо ручной настройки уравнений.

Однако не все слова сдают свои позиции. Физика объясняет и феномен сопротивления. Крупные города притягивают границы диалектов, а малонаселенные сельские районы работают как буфер, замедляя продвижение новых слов. В Англии слово splinter (заноза) захватило почти всю страну, кроме региона вокруг Ньюкасла, где до сих пор говорят spelk. Изолированность города малонаселенными пунктами помогла местному диалекту удержать оборону.

Предел предсказаний

Берридж ввел в модель понятие «поля смещения» — скрытого импульса, который заставляет определенные слова расти или сжиматься. У этого импульса есть измеряемый период «полураспада». Со временем влияние старых факторов затухает, и предсказания будущего языка превращаются в гадание, подобно долгосрочным прогнозам погоды.

«Под творческим хаосом человеческой речи скрываются статистические силы, определяющие то, как мы все в итоге заговорим», — отмечает Берридж.

Исследование не только открывает новые горизонты для лингвистов, но и устанавливает фундаментальные пределы для технологий распознавания речи и ИИ: можно понять, как язык менялся, но никогда не сможем предсказать его развитие на века вперед.