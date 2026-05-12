OpenAI запустила ИИ-сервис для поиска в ПО уязвимостей, которыми пользуются хакеры

Компания OpenAI представила новый сервис Daybreak, предназначенный для поиска уязвимостей и усиления киберзащиты программного обеспечения. Проект стал ответом на инициативы конкурентов, включая Project Glasswing и модель Mythos от Anthropic. Об этом сообщает издание MacRumors.

В OpenAI заявили, что Daybreak должен помочь компаниям внедрять механизмы кибербезопасности еще на этапе разработки ПО. Сервис основан на модели GPT-5.4-Cyber, представленной в апреле. По данным компании, эта система уже помогла устранить более 3 тысяч уязвимостей.

Daybreak объединяет возможности ИИ-моделей OpenAI, инструменты Codex и технологии для анализа безопасности. Платформа позволяет проводить проверку кода, моделирование угроз, анализ рисков зависимостей, проверку исправлений и выдачу рекомендаций по устранению проблем.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассчитывает сотрудничать с максимально широким кругом организаций для защиты их программных продуктов от киберугроз. Ранее к конкурирующей платформе Glasswing уже присоединились Apple, Microsoft, Google и Amazon.

Daybreak использует систему Codex Security для построения редактируемой модели угроз на основе репозитория компании, после чего автоматически отслеживает потенциально опасные уязвимости. Найденные проблемы можно анализировать в изолированной среде.

Компании уже могут запросить проведение анализа безопасности через Daybreak, однако стоимость сервиса пока не раскрывается.

