Asus станет первым покупателем новых 24,5-дюймовых OLED-экранов BOE

Китайская BOE выпустит новый тип экрана для игровых мониторов. Так, первым заказчиком 24,5-дюймовой матрицы на технологии WOLED с разрешением QHD (2560×1440) станет Asus, пишут СМИ.

По данным корейского издания ETNEWS, выпуском займётся завод BOE в городе Хэфэй. Правда, на старте объёмы поставок будут «ограниченными».

Раньше, как пишут СМИ рынок OLED-мониторов в основном делили между собой две южнокорейские компании — Samsung Display и LG Display. Но теперь, судя по всему, пора уступить место китайцам.

Также отмечается, что BOE не собирается останавливаться на достигнутом. У нее есть амбициозные планы по расширению производственных мощностей за счет запуска новой линии в Нанкине. Это, мол, позволит увеличить ежемесячную производственную мощность на 16 000−18 000 панелей для WOLED-мониторов.