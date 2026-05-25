Кто ближе к человеку генетически: кошки или собаки?

Они спят в наших кроватях, тайком крадут нашу еду и в целом устанавливают правила жизни в доме. Кошки и собаки составляют две трети от всех домашних питомцев в мире, но кто из них ближе к человеку на древе жизни? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Ответ зависит от того, как смотреть на проблему. Если рассуждать с точки зрения эволюции, то люди одинаково близки и к кошкам, и собакам, поскольку все три вида принадлежат к семейству млекопитающих. Просто кошки и собаки относятся к хищникам, а люди — к приматам. Данные группы отделились от общего предка примерно 90-95 млн лет назад. А кошки и собаки, тем временем, отделились друг от друга гораздо позже — приблизительно 55 млн лет назад.

Продолжая разговор об общих предках, кошки и собаки ближе к броненосцам, лошадям, коровам, китам, летучим мышам, полевкам и кротам, чем к людям. А люди — к лемурам, тупайям, кроликам, крысам и мышам.

Однако на вопрос также можно взглянуть и через призму генетики. Измерив, как ДНК изменилась со временем, можно заключить, что люди примерно одинаково близки к кошкам и собакам, но ученые, помимо всего прочего, сравнивают организацию фрагментов генома внутри хромосом. И вот тут появляются различия.

Дело в том, что предки современных собак прошли через значительные перестановки хромосом в ходе эволюции. Подобные метаморфозы не уникальны для собак; они встречаются среди множества видов животных и растений, хотя специалисты не до конца понимают, почему некоторые линии генов меняются быстрее, чем другие. А вот геном кошек, в отличие от собачьего, сохранил организацию, которая находится ближе к человеческой.

Другими словами, если отталкиваться от организации генома внутри хромосом, то кошки все-таки ближе к людям, чем собаки. Поскольку структура ДНК влияет на то, как активируются и дезактивируются гены, кошки могут быть лучшими моделями для изучения регуляции генов человека. Они также полезны для исследования генетических заболеваний. К примеру, поликистозная болезнь почек встречается и у людей, и у кошек, поэтому лекарства, разработанные для животных, могут помочь в создании терапии для человека.

Причем это далеко не единственное заболевание, в борьбе с которым помогает геном кошек. Недавняя научная работа обнаружила гены, связанные с раком у кошек, очень похожи на аналогичные у людей по количеству и разнообразию.

Но при этом никто не говорит, что собаки абсолютно бесполезны. Напротив, их используют для моделирования многих человеческих болезней, включая болезнь Альцгеймера, идиопатическую эпилепсию и сердечные недуги. К тому же, несмотря на большие схожести между генами кошек и людей, большинство исследований как раз сфокусированы на собаках. Возможно, потому, что полный кошачий геном стал доступен позже, чем собачий, но здесь определенно замешана и историческая предвзятость. Кошек в научных кругах давно считают менее готовыми к «сотрудничеству», чем собак.