Спустя месяц после завершения первой за полвека пилотируемой лунной миссии, НАСА представило захватывающий таймлапс, созданный на основе архива из 12 000 фотографий.

Эти кадры — личный взгляд экипажа корабля Orion на родную планету с расстояния, на которое человек не отваживался с 1972 года, пишет Space.com.

Хроника космического танца

Опубликованное видео позволяет проследить путь четырех астронавтов — Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кук (НАСА) и Джереми Хансена (ККА) — от земной орбиты к лунной. Таймлапс начинается с величественного восхода освещенной Солнцем Земли, которая постепенно сменяется ночными видами.

В объектив камер попали редкие детали:

Спутниковый эскорт: на крупных планах заметны крошечные яркие точки — искусственные спутники, движущиеся по самой кромке земной атмосферы.

Полярные сияния: всполохи Авроры (северного и южного сияний), окутывающие полюса планеты неоновым светом.

Космическая перспектива: плавное удаление Земли, превращающейся из огромного шара в хрупкий серп на фоне абсолютной черноты.

Преемственность поколений: от «Восхода» к «Закату»

Одним из самых знаковых моментов миссии стал шестой полетный день (6 апреля). Во время пролета над обратной стороной Луны экипаж запечатлел «Закат Земли» (Earthset). Название снимка — прямая отсылка к легендарному фото «Восход Земли» (Earthrise), сделанному Биллом Андерсом во время миссии «Аполлон-8» в 1968 году.

На новом историческом кадре Земля предстает в виде тонкого светящегося серпа. В объектив попали белые облака над Австралией и бескрайние просторы океана. В нижней части кадра доминирует безжизненная лунная поверхность, включая 64-километровый кратер Ом, отчетливо видимый у горизонта.

Возвращение в дальний космос

Миссия Artemis 2, продлившаяся с 1 по 10 апреля, официально ознаменовала выход человечества за пределы низкой околоземной орбиты впервые со времен «Аполлона-17». Это ключевой этап масштабной программы по возвращению на Луну.

Согласно обновленному графику НАСА:

Artemis 3 (2027 год): отработка стыковки корабля Orion с перспективными посадочными системами (HLS) на околоземной орбите. Artemis 4 (2028 год): первая за десятилетия высадка человека на поверхность Луны. Успех этой миссии будет зависеть от готовности новых скафандров и лунного посадочного модуля.

Опубликованные кадры напоминают, что, хотя целью программы является Луна, главным объектом восхищения для астронавтов остается наш «космический корабль» — Земля, выглядящая особенно хрупкой из глубин черного космоса.