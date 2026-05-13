НАСА опубликовало эпичное видео-таймлапс полета к Луне
Спустя месяц после завершения первой за полвека пилотируемой лунной миссии, НАСА представило захватывающий таймлапс, созданный на основе архива из 12 000 фотографий.
Эти кадры — личный взгляд экипажа корабля Orion на родную планету с расстояния, на которое человек не отваживался с 1972 года, пишет Space.com.
Хроника космического танца
Опубликованное видео позволяет проследить путь четырех астронавтов — Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кук (НАСА) и Джереми Хансена (ККА) — от земной орбиты к лунной. Таймлапс начинается с величественного восхода освещенной Солнцем Земли, которая постепенно сменяется ночными видами.
В объектив камер попали редкие детали:
- Спутниковый эскорт: на крупных планах заметны крошечные яркие точки — искусственные спутники, движущиеся по самой кромке земной атмосферы.
- Полярные сияния: всполохи Авроры (северного и южного сияний), окутывающие полюса планеты неоновым светом.
- Космическая перспектива: плавное удаление Земли, превращающейся из огромного шара в хрупкий серп на фоне абсолютной черноты.
Преемственность поколений: от «Восхода» к «Закату»
Одним из самых знаковых моментов миссии стал шестой полетный день (6 апреля). Во время пролета над обратной стороной Луны экипаж запечатлел «Закат Земли» (Earthset). Название снимка — прямая отсылка к легендарному фото «Восход Земли» (Earthrise), сделанному Биллом Андерсом во время миссии «Аполлон-8» в 1968 году.
На новом историческом кадре Земля предстает в виде тонкого светящегося серпа. В объектив попали белые облака над Австралией и бескрайние просторы океана. В нижней части кадра доминирует безжизненная лунная поверхность, включая 64-километровый кратер Ом, отчетливо видимый у горизонта.
Возвращение в дальний космос
Миссия Artemis 2, продлившаяся с 1 по 10 апреля, официально ознаменовала выход человечества за пределы низкой околоземной орбиты впервые со времен «Аполлона-17». Это ключевой этап масштабной программы по возвращению на Луну.
Согласно обновленному графику НАСА:
- Artemis 3 (2027 год): отработка стыковки корабля Orion с перспективными посадочными системами (HLS) на околоземной орбите.
- Artemis 4 (2028 год): первая за десятилетия высадка человека на поверхность Луны. Успех этой миссии будет зависеть от готовности новых скафандров и лунного посадочного модуля.
Опубликованные кадры напоминают, что, хотя целью программы является Луна, главным объектом восхищения для астронавтов остается наш «космический корабль» — Земля, выглядящая особенно хрупкой из глубин черного космоса.