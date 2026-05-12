Эксперт заявил о риске выброса радиоактивных веществ за пределы зоны ЧАЭС

Доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский заявил, что радионуклиды могут быть выброшены за пределы отчуждения вокруг зоны Чернобыльской АЭС из-за пожара, который тушат в районе атомной станции уже несколько дней. Его слова передает ТАСС.

«Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения несут потенциальную опасность распространения радиоактивных элементов за пределы зоны отчуждения», — поделился эксперт.

Он пояснил, что радиоактивные вещества могут разнести восходящие потоки воздуха при горении леса и травы.

При этом, по словам физика, возможность выброса радионуклидов зависит от того, какие именно участки затрагивает пожар, ведь зона отчуждения загрязнена неравномерно. В дальнейшем распространение радиоактивных веществ будет зависеть от силы ветра и его направления.

Накануне независимый эксперт в атомной отрасли, директор «Атоминфо» Александр Уваров заявил, что МАГАТЭ и другим авторитетным организациям следует потребовать от Украины максимально подробной информации о происходящем в Чернобыльской зоне отчуждения.

Он поделился воспоминаниями об опыте 2020 года, когда республика «крайне безалаберно» относилась к проблеме крупных пожаров в зоне.

На прошлой неделе неделе в Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 га. Борьбу с огнем осложнили не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром представляет серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

