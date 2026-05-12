Oppo, Xiaomi и Honor готовят смартфоны с батареей на 10 000 мА·ч

Крупные производители смартфонов, включая Oppo, Vivo, Xiaomi и Honor, уже тестируют устройства на базе новой платформы MediaTek и батареей ёмкостью более 10 000 мА·ч.

По данным инсайдера Digital Chat Station, MediaTek готовит серьёзное обновление для своих чипов среднего класса. Новый процессор Dimensity 8600 будет выпускаться по передовому 3-нм техпроцессу и получит полностью переработанную архитектуру.

Этот шаг может стать одним из крупнейших технологических скачков для чипов MediaTek среднего сегмента за последние годы, обеспечив заметный прирост производительности и энергоэффективности. В сочетании с аккумуляторами высокой ёмкости это даст буст автономности новых мобильных устройств.

Стоит отметить, что Digital Chat Station уже не раз подтверждал свою осведомлённость, точно раскрывая характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также сообщая об использовании дисплея Samsung в Realme GT 7 Pro и более раннем выходе Dimensity 9400 по сравнению со Snapdragon 8 Elite.