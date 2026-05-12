Загадку портов USB объяснили

Порты USB-C решили не раскрашивать в разные цвета, чтобы не вызывать путаницы. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа напомнили, что разъемы USB-A обычно имеют определенный цвет, который указывает на поддержку конкретной скорости передачи данных — черный, желтый, синий и так далее. Однако причина, по которой порты USB-C обычно не выделяют цветом, является для многих пользователей загадкой.

По словам авторов, может сложиться впечатление, что USB-C универсальны и поэтому их не нужно маркировать. На самом деле ситуация полностью обратная: существует очень много стандартов передачи данных, поэтому производителям, которые бы решили маркировать разъемы Type-C, пришлось бы использовать «целую радугу цветов».

Также специалисты объяснили, что обычный порт USB-C может использоваться не только для зарядки или передачи данных. Так, многие кабели способны передавать сигнал с компьютера на монитор и делать другие задачи. Журналисты отметили, что если бы производители начали отмечать все технологии и функции, которые поддерживают порты и кабели USB-C, то многие пользователи были бы запутаны.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что цвет портов USB-A указывает на определенную скорость передачи данных. Так, разъемы черного цвета считаются самыми медленными, а синего — ускоренными, с поддержкой до 5 гигабит в секунду.