В NASA заметили странные завихрения у берегов США

Спутниковые снимки показали странные зеленые завихрения на мелководье у северо-восточного побережья США, напоминающие цветной дым. Об этом сообщило NASA.

По данным агентства, впервые сине-зеленые завихрения появились на снимках в апреле. Они поднимаются над водами залива Делавэр, Чесапикского залива и других мелководных районов вдоль северо-восточного побережья и могут свидетельствовать о цветении фитопланктона.

«Это сочетание создает оптическую сложность, из-за которой ученым долгое время было труднее различать и классифицировать цветение фитопланктона в мелководных прибрежных зонах по сравнению с более глубокими, темными и однородными водами открытого океана», - пояснил ученый Адам Войланд.

Исследователи также обратили внимание на диатомовые водоросли, разновидность фитопланктона, которые весной резко растут из-за увеличения речных стоков из-за талых вод, сочетающегося с ростом количества дневного света.

«Иногда диатомовые водоросли в океанской воде кажутся коричневыми или даже неразличимыми с уровня моря, но на спутниковых снимках в это время года они часто окрашены в яркие оттенки зеленого и синего цвета», - отмечается в сообщении NASA.

Ожидается, что цвет воды у восточного побережья вернется к нормальному в течение нескольких недель, «если только микроскопические организмы не будут питаться за счет дополнительных притоков питательных веществ, возникающих в результате штормов».

