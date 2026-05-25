Если люди становятся умнее, то почему мозг человека сжимается?

На протяжении последних 20 лет в научных изданиях выходил ряд исследований, утверждавших, что мозг человека постепенно становится меньше. При этом есть подтверждения того, что средние показатели IQ, напротив, растут. Но почему так происходит, и действительно ли это правда? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Для начала стоит прояснить, что научное сообщество не пришло к консенсусу по поводу уменьшения человеческого мозга. Однако многие эксперты считают, что это подтверждает ряд находок.

Так, по разным оценкам, на протяжении голоценового периода размер мозга человека уменьшился на 10% по объему — или примерно 150 мл в среднем. Для контекста, голоцен был эпохой, следовавшей сразу за последним ледниковым периодом; он начался 11 700 лет назад и продолжается сегодня. Учитывая, что вид Homo sapiens появился приблизительно 300 000 лет назад, феномен начался относительно недавно.

К такому выводу ученые пришли, отталкиваясь от анализа черепов людей, живших на разных континентах. Но есть и те, кто не согласны с этой гипотезой. По их мнению, в этом вопросе нужно учитывать нюансы: хотя в некоторых человеческих популяциях мозг и впрямь мог стать меньше, об этом феномене нельзя судить глобально.

Так, данные, свидетельствующие о размерах мозга, могут быть предвзяты, поскольку они насчитывают слишком много мужчин европейского происхождения. По такой статистике нельзя делать какие-то предположения о крупных трендах. Кроме того, размер мозга вновь немного возрос за прошедшие 150 лет в индустриализирующихся странах. Вероятно, это связано с питанием и размером тела, но по ограниченной информации трудно сказать наверняка.

Как бы то ни было, есть другой вопрос: если человеческий мозг и впрямь стал меньше, то почему? Наука предлагает несколько теорий, и первая из них связана с сельским хозяйством. В голоцене люди постепенно начали производить собственную пищу, что позволило им сбиваться в более крупные социальные группы. Физическая сила, которая раньше нужна была для охоты на дичь и защиты семьи от хищников, стала менее востребованной, тогда как меньшие размеры тела требовали меньше пищи. Поэтому естественный отбор отдавал предпочтение именно последним.

Другими словами, уменьшился не только мозг человека, но тело целиком. К концу ледникового периода средний мужской рост составлял примерно 1,75 м, но к середине голоцена в сельскохозяйственных поселениях цифра упала до 1,65 м. Причем сегодня масса тела стала еще меньше, поскольку у современных людей более тонкие кости.

Еще одним потенциальным фактором может быть потепление, произошедшее в конце последнего ледникового периода. Обычно тела и органы становятся меньше по размерам в теплом климате, чтобы эффективнее рассеивать жар.

Наконец, третьей причиной может быть сама эволюция человеческого интеллекта: поскольку люди сегодня часто занимаются специализированной работой и обмениваются информацией, им не нужно знать все на свете. По мере роста популяции человечество больше опирается на коллективный интеллект, чем на индивидуальный. На технологии, Интернет, культурные каналы обмена информацией. По крайней мере, об этом говорят исследования на примере эусоциальных насекомых, таких как муравьи и шершни.

Помимо всего прочего, стоит помнить, что крупный мозг может быть и обузой, т.к. он потребляет больше энергии, что вынуждает людей больше питаться. При дефиците пищи, вроде того, что воцарился в ледниковый период, люди с большим мозгом более склонны к смерти от голода. Но это не значит, что люди стали глупее или умнее, чем раньше — просто наш интеллект стал другим.