В нацмессенджер «Макс» начнут приходить коды подтверждения и «полезные уведомления»

Крупнейшие операторы сотовой подписали стратегические соглашения с мессенджером «Макс», в рамках которых пользователи смогут получать в приложении коды подтверждения, сервисные уведомления и транзакционные сообщения.

Сотрудничество предусматривает использование «Макса» для доставки авторизационных сообщений от компаний и организаций, а также развитие совместных продуктов и сервисов. Интеграция платформы для отправки уведомлений будет доступна всем российским операторам связи.

В «Максе» сообщения автоматически распределят по двум защищенным папкам – «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Обе категории будут отмечаться специальным знаком верификации.

Особо важные уведомления планируется отправлять только на доверенное устройство, выбранное самим пользователем. Эта технология уже тестировалась совместно с Минцифры и используется для входа в приложение «Госуслуги».

В компании отметили, что новый способ доставки сообщений будет работать в рамках существующих соглашений операторов с бизнес-клиентами и не потребует изменения технических настроек рассылок.

В перспективе партнерство позволит бизнесу внедрять в уведомления мультимедийные и интерактивные элементы по технологии Rich Media, включая изображения, GIF-анимации, видео, аудио и цифровые кнопки для быстрых действий пользователей.

Ранее Девушка Дурова на видео рассказала о самом потном в жизни походе в спортзал.