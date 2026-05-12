Российские ученые нашли микроорганизм возрастом 39 тысяч лет

Новый вид микроорганизмов-протистов открыли учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в вечной мерзлоте Западной Сибири. Одноклеточному хищному организму, который сохранил жизнеспособность, – 39 тысяч (!) лет.

Результаты исследования, о котором сообщили в Минобрнауки России, опубликованы в журнале European Journal of Protistology.

Справка «МК» Чем протисты отличаются от бактерий. Протисты и бактерии — это две разные группы микроорганизмов, которые отличаются по ряду ключевых характеристик. Протисты — это эукариоты, то есть их клетки имеют оформленное ядро, окружённое мембраной. Бактерии — прокариоты, их ДНК не заключёна в ядро. Протисты часто крупнее бактерий.

Живой микроорганизм-протист был выделен из керна, отобранного учеными в отложениях реки Хейгияха в Надымском районе Западной Сибири с глубины около 9 метров.

Новичка, поразившего своим долголетием, изучали специалисты Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ при помощи самых современных методов микроскопии и молекулярной биологии. Анализ показал, что он представляет собой обособленную эволюционную линию – родственника современных видов центрохелидных солнечников, живущих в воде и почве.

Центрохелидные солнечники — широко распространенные хищные протисты. Они передвигаются и охотятся за счет тонких длинных выростов, а питаются бактериями и грибами.

Ученые назвали новый вид Acanthocystis yamallongha, что дословно означает «Дух края земли» (от ненецкого Ya′mal — «край земли» и хантыйского longh — «дух»).

По словам одного из авторов работы Германа Созонова, ученые не ожидали встретить активных протист в отложениях возрастом 39 тысяч лет. Чтобы избежать ошибочного вывода, они провели не одну серию экспериментов. В итоге удалось не только выделить новый вид этих микроорганизмов, но и подробно его изучить.

До последнего времени у ученых были весьма ограниченные данные о живых солнечниках из плейстоцена, – в основном они получали сведения о них благодаря находкам более поздних, голоценовых отложений. Теперь они доказали, что, несмотря на таяние вечной мерзлоты, жизнеспособность в течение десятков тысяч лет могут сохранять не только бактерии и археи, но и более сложноорганизованные хищные протисты.