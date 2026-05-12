Пентагон признал НЛО на снимках с Луны реальными объектами

В новой публикации на сайте Пентагона НЛО со сделанных на Луне снимков были впервые названы «физическими объектами». Внимание на это обратил портал Naked Science.

К фотографиям прилагаются записи переговоров астронавтов с Землей, большинство из которых уже всплывали в сети. Naked Science отмечает поворотный момент: годами американские власти списывали подобные кадры на дефекты пленки или технические ошибки, а теперь официально признали реальность объектов.

Например, странные объекты на снимках миссии «Аполлон-12» раньше объясняли обычными пылинками на пленке. Но участок, обозначенный как Area 5 на одной из фотографий, разрушает эту версию: вертикальный объект на фото совсем не похож на царапину или загрязнение, а игра света на нем говорит в пользу того, что это не дефект.

Еще больше вопросов вызывает фото миссии «Аполлон-17» 1972 года. На нем отчетливо видны три цветные точки, образующие треугольник. Пентагон прокомментировал это крайне осторожно: «предварительный анализ предполагает, что это результат съемки физического объекта». Как отмечает Naked Science, это фактически первое признание государства - на кадрах запечатлено нечто материальное.

Издание подчеркивает: чтобы такие объекты попали в кадр на Луне, они должны либо светиться как мощный взрыв, либо лететь по низкой орбите. Оба варианта выглядят аномально: вспышки взрывов в космосе редки, а естественных спутников на орбите Луны не существует.

В мае 2026 года Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа начал публиковать файлы, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО) и других аномальных явлений. Речь идет о файлах из архивов Пентагона, ФБР, NASA и Госдепартамента. В Белом доме подчеркнули, что многие из этих материалов никто пока не пытался анализировать.