Испытание первой атомной бомбы породило неизвестный науке кристалл

Ученые обнаружили необычный кристалл в материале тринитите — стекловидном веществе, образовавшемся после первого ядерного испытания США «Тринити» в 1945 году. Хотя сам кристалл сформировался в момент взрыва, его структура стала известна только сейчас, после повторного анализа образцов с применением современных методов.

Результаты были опубликованы в журнале PNAS.

Взрыв, изменивший минералы

Испытание «Тринити» 16 июля 1945 года в Нью-Мексико стало первым в истории ядерным взрывом. Энергия, эквивалентная примерно 21 килотонне тротила, мгновенно испарила 30-метровую башню и окружающее оборудование. Песок, металл и элементы конструкции были расплавлены и подняты в огненный шар.

При резком охлаждении эта смесь застыла в стекловидное вещество — тринитит. Именно в нем спустя десятилетия при повторном изучении начали выявлять необычные кристаллические структуры.

Кристалл с необычной атомной архитектурой

Группа геологов под руководством Луки Бинди из Флорентийского университета описала ранее неизвестный клатрат — структуру, в которой атомная решетка формирует «клетки», удерживающие другие атомы внутри.

Исследователи отмечают:

«Экстремальные, кратковременные условия, создаваемые ядерными взрывами, могут приводить к образованию твердотельных фаз, недоступных для традиционного синтеза», — пишут авторы работы.

Речь идет о клатрате типа I на основе силикатов кальция и меди. Это первый подтвержденный случай обнаружения такой структуры в продуктах ядерного взрыва.

Условия, при которых возникает «невозможная» структура

Во время взрыва одновременно возникли крайне редкие физические условия:

температура выше 1500 °C

давление 5–8 гигапаскалей (в 10 тысяч раз выше атмосферного давления у поверхности Земли)

резкое последующее охлаждение

Такой быстрый переход от экстремального нагрева к мгновенному «замораживанию» структуры позволил атомам зафиксироваться в нестандартной конфигурации.

Таким образом материал оказался мгновенно «законсервирован» в момент экстремального состояния вещества.

Тринитит уже изучался ранее: в нем находили редкие квазикристаллы — структуры с необычным атомным порядком, не соответствующим классической кристаллографии.

Теперь к этим находкам добавился клатрат, найденный в красной разновидности тринитита, богатой медью и другими металлами. Рентгеновский анализ показал, что внутри него атомы кремния выстраиваются в каркас, образующий своеобразные «ячейки», а внутри этих ячеек зафиксированы атомы кальция, меди и железа.

Независимые структуры в одном материале

Особенность работы в том, что клатрат и ранее обнаруженный квазикристалл в том же образце не связаны между собой. Несмотря на схожие условия формирования, они возникли независимо.

Моделирование показало, что прямое преобразование одной структуры в другую маловероятно из-за высокой концентрации меди.

Значение открытия

Исследование показывает, что экстремальные природные и техногенные события могут создавать материалы, которые невозможно воспроизвести стандартными лабораторными методами.

«Эти результаты исключают простую структурную интерпретацию квазикристалла “Тринити” и подчеркивают уникальность кремнийбогатых фаз, формирующихся в экстремальных условиях», — отмечают авторы.

По мнению ученых, подобные находки помогают не только реконструировать последствия ядерных испытаний, но и анализировать другие высокоэнергетические процессы, включая удары метеоритов и молнии.