Ученые нашли неожиданную причину страха высоты

Причина страха высоты может крыться в усилении мозгом сигнала от рецепторов ступней. Об этом в интервью Daily Mail заявила эксперт по анатомии из Бристольского университета Мишель Спир.

Она отметила, что, когда человек приближается к краю и видит высоту, мозг начинает «усиливать» сигналы от нервной системы в ногах. Сами подошвы ступней покрыты плотным слоем специализированных рецепторов, которые отслеживают контакт с поверхностью, вибрацию и распределение веса.

У некоторых людей это происходит в фоновом режиме и позволяет лучше держать баланс, тогда как у других эти ощущения вызывают дискомфорт — от страха высоты страдают примерно четверть населения планеты. «Усиленные» сигналы могут ощущаться как покалывание или «жужжание» в ногах, некоторые ощущают тяжесть или неустойчивость, которая заставляет замереть. У отдельных людей это чувство проявляется как нежелание двигаться вперед или приближаться к краю.

Спир подчеркивает, что такая реакция в действительности является адаптационным механизмом, которая помогала предкам избежать смертельного падения. Разница заключается в том, как мозг разных людей обрабатывает сенсорную информацию. Некоторые более чувствительны к подобной обратной связи, тогда как другие эффективней фильтруют поступающие от ног сигналы — в результате они остаются ниже уровня, необходимого для осознания и возникновения страха.