В файлах ЦРУ нашли упоминание тайного храма под Сфинксом

Опубликованный США документ Центрального разведывательного управления вновь вдохнул жизнь в конспирологическую теорию о том, что под Сфинксом находится тайный Зал записей, пишет Daily Mail.

В архивном файле с названием «Форма представления графических материалов», который датирован 1952 годом, была обнаружена странная строчка: Temple under Sphinx — «храм под Сфинксом». При этом сам 10-страничный каталог содержит фотографические негативы, сделанные в период с июля по декабрь 1950 года, отмечает газета.

Легенда о Зале летописей, который содержит мифический архив с древними текстами, картами и свидетельствами исчезнувшей цивилизации, существовавшей до начала письменной истории, будоражит умы уже больше столетия. В 1930-х ясновидящий Эдгар Кейси завил, что архив якобы находится под лапой Сфинкса и связан с Атлантидой.

«Документ ЦРУ от 1952 года вновь разжигает спекуляции на эту тему», - отмечается в статье.

Кейси предполагал, что тайный архив может содержать тексты, подробно описывающие забытую историю человечества, передовые научные достижения и описание катастроф, которые уничтожили более ранние цивилизации. Он предсказал, что Зал будет обнаружен. Интерес к этому предсказанию усилился в 1990-х годах после того, как сейсмические исследования и георадары выявили подземные полости и аномалии вблизи Сфинкса.

Однако знаменитый египтолог Захи Хавасс последовательно отрицает существование Зала записей, подчеркивая, что лично проводил исследования в 1979 году, и «ни в Сфинксе, ни рядом с ним не было найдено ничего похожего».

При этом архив ЦРУ в основном посвящен Афганистану, в нем собраны сотни изображений, связанных с археологическими раскопками, местными деревнями, базарами, инфраструктурными проектами и геологическими изысканиями.

«Однако одна короткая строчка о Сфинксе, спрятанная в этом файле, поразила воображение сторонников онлайн-теорий заговора», - подчеркивается в статье.

Ранее был рассекречен доклад Центрального разведывательного управления «Исследование Марса, 22 мая 1984 года», в котором утверждалось, что на Марсе была цивилизация «великанов», строившая убежища от бурь, похожие на египетские пирамиды.

Исследование было частью проекта «Звездные врата» - секретного подразделения армии США, созданного в 1977 году и занимавшегося изучением аномальных явлений. Оно основано на астральном путешествии одного из экстрасенсов на Марс. «Объект» эксперимента утверждал, что смог побывать на красной планете примерно за миллион лет до нашей эры и увидел там развитую цивилизацию «очень больших людей», ищущих «новое место для жизни, поскольку их окружающая среда была испорчена».