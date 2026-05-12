Полмиллиона человека оплатили «смартфон Трампа» и остались без устройств

Проект Trump Mobile T1, представленный Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом летом 2025 года как «патриотическая» альтернатива Apple и Samsung, до сих пор не выпустил ни одного устройства, несмотря на сотни тысяч предзаказов. Как сообщает International Business Times (IBT), около 590 тысяч покупателей внесли депозит по $100 за смартфон стоимостью $499, что принесло проекту примерно $59 млн. При этом компания не вернет эти деньги, а также вряд ли выпустит обещанный смартфон.

Изначально поставки устройства обещали начать летом 2025 года, однако сроки неоднократно переносились – сначала на ноябрь и декабрь, затем на первый квартал 2026 года. В апреле 2026 года с сайта Trump Mobile полностью исчезла информация о дате релиза.

Наибольшее недовольство покупателей вызвало обновление пользовательского соглашения от 6 апреля 2026 года. В документе говорится, что внесение депозита «не является завершенной покупкой и не создает юридически обязательного контракта». Компания также оставила за собой право вообще не выпускать устройство. При этом покупатели фактически отказались от права требовать компенсации сверх суммы депозита.

Проект с самого начала продвигался под лозунгом производства смартфона в США, однако позже формулировки на сайте были изменены. В феврале 2026 года представители компании подтвердили, что основное производство будет размещено за рубежом, а в Майами планируется лишь финальная сборка части компонентов.

Журналисты и пользователи, оформившие предзаказы, сообщали о проблемах с оплатой, отсутствии подтверждений доставки и повторных списаниях средств. Издание Android Authority заявило, что не рассчитывает получить ни смартфон, ни обратно внесенный депозит.

В январе 2026 года сенатор Элизабет Уоррен и группа демократов направили запрос в Федеральную торговую комиссию США с просьбой проверить проект на предмет ложной рекламы и возможной схемы bait-and-switch с предзаказами. По состоянию на май 2026 года о начале официального расследования не сообщалось.