Смартфоны Samsung стали блокировать приложения с навязчивой рекламой

Samsung добавила новую функцию для смартфонов Galaxy, ограничивающую активность приложений с чрезмерным количеством рекламных уведомлений. Об этом сообщает портал SammyGuru.

Согласно описанию компании, приложения, которые слишком часто отправляют рекламные уведомления, автоматически переводятся в режим «глубокого сна». В этом состоянии их фоновая активность ограничивается, что должно снизить количество навязчивых уведомлений и уменьшить нагрузку на пользователя.

Информация о таких приложениях отображается в разделе обслуживания устройства: «Настройки» — «Обслуживание устройства» — «Отчет об обслуживании» — «Чрезмерные оповещения».

Samsung реализовала два режима работы функции. В «базовом» варианте система использует базу данных Samsung и автоматически ограничивает известные приложения с агрессивной рекламной активностью. «Интеллектуальный» режим дополнительно анализирует уведомления и самостоятельно определяет программы, которые, по мнению алгоритмов, отправляют слишком большое количество рекламных уведомлений.

По данным издания 9to5Google, новая возможность пока отсутствует на Samsung Galaxy Z Fold7 с оболочкой One UI 8. При этом функция уже может быть доступна на Samsung Galaxy S26, а более широкое распространение ожидается вместе с обновлением One UI 8.5.