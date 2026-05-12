Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии

Изучение останков тысячи человек показало, что многовековое владычество Рима обеспечило британцам лишь 20-процентный приток новых генов, изменив исключительно образ жизни островитян.

Специалисты проанализировали геномы 1039 человек, живших в Британии в период с 2550 года до нашей эры до 1150 года нашей эры, пишет New Scientist.

Выяснилось, что большинство жителей эпохи римского владычества сохранили стопроцентное происхождение от населения железного века. Лишь 20% имели обнаруживаемую родословную из-за пределов острова.

«Римское завоевание оказалось гораздо менее значимым в генетическом плане, чем мы, возможно, привыкли считать исторически», – заявила Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета.

Ученые пришли к выводу, что римляне осуществили захват образа жизни, превратив Британию в серию эксплуатируемых рынков силами небольшой группы людей.

При этом германские племена англов, саксов и ютов оставили огромный след. К шестому веку более 70% жителей южной части англосаксонской Британии имели происхождение, связанное с этими группами. В то же время генетическое влияние викингов оказалось крайне ограниченным.

Всего 4% населения Англии в период с 8-го по 11-й века сохранили родословную из Скандинавии железного века. Исследователи отмечают, что на первом этапе викинги увозили рабов с острова, а во время последующих вторжений смешивались с местными жителями, имеющими схожее происхождение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики раскрыли источник заселения Британии в бронзовом веке.

Ученые впервые подтвердили реальные схватки людей со львами в римской Британии.

Археологи нашли хорошо сохранившийся меч 6 века на саксонском кладбище в Кенте.