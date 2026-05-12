Вулкан на Камчатке начал плавить снег изнутри

По данным Обсерватории Земли NASA, спутник Landsat 9 23 апреля 2026 года получил новые изображения вулкана Шивелуч на Камчатке — одного из самых активных и северных действующих вулканов мира.

На снимках виден контраст между поздневесенним снегом и темными полосами свежих вулканических отложений, которые местами словно «прорезают» склон и обнажают зоны теплового воздействия.

Как устроен кратер Шивелуча

Шивелуч (также встречается написание Шивелух) расположен на Камчатском полуострове и относится к числу наиболее активных вулканов планеты. Его особенность — почти непрерывная активность внутри кальдеры подковообразной формы. Спутники регулярно фиксируют тепловые аномалии, горячие лавины, селевые потоки и свежие отложения пепла, которые быстро меняют внешний вид ландшафта.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в последние месяцы внутри кальдеры активно формировался многолопастный лавовый купол — массивное скопление вязкой лавы. Он выглядит как темное пятно в центральной части кратера.

Лавовый купол как «медленно выдавливаемая структура»

Лавовый купол формируется, когда густая лава не растекается, а постепенно накапливается и выдавливается вверх. Визуально это напоминает процесс, при котором густая паста выходит из тюбика и образует складчатую, неровную массу. Такие купола растут медленно, но крайне нестабильны.

На снимке Landsat 9 (инструмент OLI — Operational Land Imager) внутри кальдеры хорошо различим этот купол и расходящиеся от него темные каналы из пепла и обломков, направленные на юг и запад.

Последствия разрушения лавового купола

На Шивелуче рост купола циклически сменяется его частичным обрушением. В такие моменты возникают пирокластические потоки — смеси горячего газа, пепла и каменных обломков, движущиеся с большой скоростью вниз по склону.

Как отмечает вулканолог Алина Шевченко из Центр геофизических исследований им. Гельмгольца (GFZ), такие потоки не идут равномерно вниз по склону. Они выбирают уже «проложенные» природой пути — углубления и русла на склонах вулкана, по которым легче всего стекать массе из пепла, камней и газа.

Эти русла формируются как следы прошлых обвалов и потоков: одни собирают воду и грязевые смеси, другие направляют лавинные массы после обрушений купола. Поэтому вещество расходится от кальдеры по нескольким отдельным «коридорам», а не одной сплошной лавиной.

Иногда такие потоки становятся неоднородными по составу. В них одновременно оказываются крупные куски остывшей лавы и очень мелкий вулканический пепел. Такие смеси называют блочно-пепловыми потоками — это фактически «каменистая лавина», где тяжелые обломки и пепел движутся вместе, создавая плотные, горячие и медленно остывающие отложения.

Эти отложения действуют как теплоизоляционный слой, который способен сохранять тепло длительное время — иногда месяцы или даже годы. Именно поэтому снег в отдельных зонах продолжает таять даже спустя долгое время после извержений.

Тепловые следы, видимые из космоса

Спутниковые наблюдения в последние месяцы регулярно фиксируют тепловые аномалии внутри кальдеры и вдоль каналов стока. Эти участки выделяются повышенной температурой поверхности, что указывает на продолжающееся влияние активного купола и недавних извержений.

В день съемки KVERT сообщал о продолжающемся «взрывно-экструзивном извержении» с выраженной газопаровой активностью.

Последствия извержения 2023 года

Особенно значительные изменения рельефа связаны с извержением и обрушением купола в апреле 2023 года. Тогда пирокластические потоки прошли десятки километров вниз по склону, уничтожили лес и сформировали протяженные отложения у подножия вулкана, которые различимы до сих пор.

По оценке вулканолога Джанин Криппнер, часть этих отложений может все еще сохранять остаточное тепло. Она отмечает, что во время полевых работ на Шивелуче в 2015 году тепло в подобных отложениях ощущалось даже спустя пять лет после событий.

Криппнер описывает Шивелуч как вулкан с повторяющимися циклами роста и обрушения: от масштабных обвалов склонов до локальных разрушений лавовых куполов. После каждого эпизода активность постепенно восстанавливается.