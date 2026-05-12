Эксперт разобрал обещания Трампа раскрыть великую тайну Вселенной

На фоне политических и экономических эскапад президента США Дональда Трампа неким диссонансом прозвучали его высказывания об НЛО – мол, вскоре я приоткрою завесу тайны. Действительно ли и зачем Трампа потянуло к звездам — об этом рассказывает профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.

- Трамп заставил учащенно биться романтические сердца, пообещав рассекретить данные, якобы имеющиеся у правительства, свидетельствующие о посещении Америки инопланетянами. Это он так пошутил?

– Вряд ли это шутка – уж слишком много в США, да и в мире, таких «романтических сердец». Не поймут и не простят. The Guardian пишет: «Как и большинство политиков, Дональд Трамп не ставил в своей предвыборной кампании тему инопланетян. Но спустя 15 месяцев после начала его второго срока энтузиасты НЛО воодушевлены очевидным интересом администрации Трампа к внеземным цивилизациям, причем некоторые эксперты утверждают, что человечество «никогда не было так близко» к получению неопровержимых доказательств существования инопланетян.

После первых 12 месяцев, в основном свободных от вопросов об инопланетянах, президент США пообещал раскрыть информацию об НЛО в 2026 году. В феврале Трамп поручил различным ведомствам опубликовать «правительственные файлы, касающиеся инопланетной и внеземной жизни», а в марте Белый дом предпринял необычный шаг, зарегистрировав домен «aliens.gov», что вызвало бурные обсуждения среди верующих в этой области в Интернете».

Кстати, не так давно Пентагон уже опубликовал несколько файлов, где на снимках видны какие-то точки в небе, расплывчатые пятна, бесформенные кучки на земле – якобы, что-то связанное с НЛО, без внятных пояснений. Такие «свидетельства» обещано публиковать каждую неделю.

- Что это – очередной способ эпатировать публику?

- Возможно. По мнению The Guardian, поводом для заявления Трампа стала фраза, брошенная его предшественником в эфире небольшого подкаста. Бывший президент Барак Обама появился на шоу Брайана Тайлера Коэна, где в формате блиц-опроса его спросили, существуют ли пришельцы. «Они реальны, но я их не видел», — ответил Обама. И добавил, что в Зоне 51 никаких инопланетян нет:

«Там нет никакого подземного объекта — если только это не грандиозный заговор, который скрывали даже от президента США».

Эти слова разлетелись по американским медиа.

Видимо, сам Обама почувствовал, что его слова были восприняты уж слишком буквально, и опубликовал разъяснение: «Статистически Вселенная настолько огромна, что шансы на существование жизни там довольно высоки. Но расстояния между звездными системами настолько велики, что вероятность того, что нас уже посещали, крайне мала. И я не видел никаких доказательств контакта с внеземными существами за время своего президентства. Правда!»

- Ну как тут Трампу не ухватиться за неосторожную фразу своего политического недруга?

– Он и не удержался от такой возможности. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию: «Он не должен был этого делать — он совершил большую ошибку».

- Трамп, значит, косвенно признал, существование инопланетян?

– Это ничего не значит. Трамп заявил: «Я не знаю, реальны ли они. Мне сказать нечего — я никогда об этом не говорил».

Но добавил, что может «вытащить Обаму из неловкого положения», самостоятельно рассекретив соответствующие материалы.

В своем посте Трамп попросил министра обороны Пита Хегсета и другие профильные ведомства «начать процесс выявления и публикации правительственных файлов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

- Что-то уже выявили?

- Пока плетется интрига. Хегсет опубликовал скриншот поста президента с эмодзи инопланетянина и отдающего честь солдата. Никаких конкретных сроков, форматов или объема раскрытия в распоряжении названо не было. Издание Daily Star приводит слова режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли: «Некие инсайдеры в Вашингтоне шепнули: речь президента уже готова, и теперь ждет того, чтобы быть произнесенной. Выступление запланировано на 8 июля 2026 года — в разгар чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Трамп скажет что-то о футболе, а потом — об инопланетянах, с которыми американцы успели вступить в контакт (возможно, и подружиться?). Президента услышат миллиарды людей по всему миру, и мир уже не будет прежним. Человечество отныне изменится навсегда».

- Звучит, действительно, интригующе. Но при чем здесь инопланетяне и чемпионат мира по футболу? Боюсь, болельщикам будет не до НЛО.

– По мнению Daily Star, дата 8 июля 2026 года выбрана не случайно: этот день — годовщина знаменитого Розуэлльского инцидента 1947 года. Тогда американские военные официально объявили, что обнаружили потерпевший крушение «летающий диск» возле города Розуэлл (штат Нью-Мексико). Правда, как только приехали журналисты, это заявление было отозвано, и официальные лица Пентагона заявили, что обломки на самом деле принадлежали высотному аэростату, который вел наблюдения за испытаниями атомных бомб в СССР.

- Кто-то в американском правительстве выражает скепсис по этому поводу?

- Вот тут зерно с «пришельцами» легло в благодатную почву: так уж случилось, что в профессиональной и личной жизни Трампа окружают люди, верящие в существование внеземных цивилизаций.

Правда, тут не все просто с Джей Ди Вэнсом. Да, он заявил, что «одержим» НЛО. Но, как говорится, есть нюансы: вице-президент, убежденный христианин, считает их «демонами», а не инопланетянами. Вэнс, которого считают потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2028 году, в интервью Бенни Джонсону на канале CBN News пообещал: «У меня не было возможности уделить этому достаточно времени, но я собираюсь это сделать. Поверьте, я одержим этим. Я серьезнее любого другого в стремлении докопаться до сути феномена НЛО. За загадками, которые мы наблюдаем в небе над Землей, стоят не внеземные разумные существа, а демоны. Небесные существа, которые летают вокруг и творят странные вещи с людьми, трудно объяснить. В мире также присутствует некое зло, и я думаю, что одна из великих уловок дьявола — убедить людей, что его не существует».

Кстати, Майкл Суордс — профессор естественных наук и наук об окружающей среде в отставке из Западно-Мичиганского университета, в ответ на высказывания вице-президента США распространил электронное письмо: «Если второй человек в США придерживается демонической гипотезы об НЛО, наши надежды на правительственное раскрытие информации будут смыты вместе с остальным мусором из Белого дома».

Замечу, что профессор вместе с Робертом Пауэллом выпустил в 2012 году книгу «НЛО и правительство: историческое расследование».

- В окружении Трампа с Вэнсом согласны не все?

- Не все. Дональд Трамп-младший, взрослый сын президента, заявил в 2025 году, что существуют «доказательства существования нечеловеческого разума, взаимодействующего с нашей планетой».

В общем, можно и предположить, что правительство, проявляющее любопытство к инопланетянам, сформировало определенное мнение, и некоторые представители сообщества, изучающего НЛО, считают, что заложен фундамент для раскрытия информации.

- А такой фундамент действительно заложен?

- Еще в 2023 году Министерство обороны США заявило о планах обнародовать «ранее неизвестную информацию о НЛО».

Это произошло после серии примечательных слушаний по делу об НЛО. Тогда Дэвид Груш, бывший сотрудник разведки, дал показания Конгрессу о том, что США в течение «многих десятилетий» осуществляли программу по сбору и попытке обратного проектирования (то есть копирования) обломков потерпевших крушение НЛО. Правительство заявило, что этого не делало. Стивен Бассетт, один из самых известных деятелей в мире исследователей НЛО и основатель организации, которая лоббирует в правительстве с идею обнародования информации об инопланетянах, заявил: «Мы никогда не были так близки к раскрытию информации. Президент Соединенных Штатов сейчас находится в таком положении, что он мог бы сделать это завтра, он мог бы организовать быструю пресс-конференцию из Овального кабинета и через несколько минут подтвердить, что мы не одиноки».

Бассетт, который ранее заявлял, что Ватикан тоже располагает информацией об инопланетянах, сказал, что со стороны администрации поступало «беспрецедентное» количество сведений об НЛО, а Тулси Габбард, директор национальной разведки, также заявила в интервью в 2025 году, что верит в возможность существования внеземных цивилизаций. Другие участники движения «за НЛО» более осторожны, чем Бассетт, но, несомненно, волнение растет – в том числе и среди членов Конгресса.

- «Беспрецедентное» количество сведений об НЛО – это о чем?

- Действительно, подобные сведения исходят не от исследователей-любителей, а с самого высоко уровня в США. Так, конгрессмен от штата Теннесси Берчетт заявил, что недавно присутствовал на секретном брифинге по НЛО, подробности которого, по его словам, «подожгли бы Землю». В то же время Анна Паулина Луна, также республиканка, написала в Пентагон, требуя опубликовать 46 видеозаписей наблюдений НЛО.

Ранее Луна, представляющая Флориду, заявила, что правительство собирается опубликовать «много интересного» материала, касающегося инопланетян.

Управление по разрешению аномалий во всех областях деятельности Министерства обороны (AARO) работает в тесной координации с Белым домом и другими федеральными ведомствами для консолидации существующих коллекций данных о НЛО и содействия скорейшему раскрытию ранее не публиковавшейся информации.

Джордан Флауэрс, исполнительный директор организации Disclosure Foundation, которая занимается повышением прозрачности информации о НЛО, выразил надежду на то, что администрация может обнародовать эти данные. Флауэрс сказал, что краткосрочной выгодой стало бы согласие правительства на просьбу Луны о публикации 46 видеозаписей.

- А что говорит американская наука?

- Американской науке сейчас трудно. Она зажата между тем, что ей приказывают сказать, и тем, что она выяснила на самом деле. Судя по всему, есть разница.

Так, Военно-воздушные силы США попросили еще в конце 40-х годов прошлого века расследовать проблемы НЛО Джозефа Аллена Хайнека - известного американского астронома, профессора, заведующего кафедрой астрономии в Северо-Западном университете, уфолога, сторонника идеи о локальном (не инопланетном!) происхождении неопознанных летающих объектов. А затем отстранили его от работы.

- Почему?

- Видимо, в мнениях не сошлись на счет того, что Хайнек обнаружил. Popular Mechanics пишет: «Его работа заключалась в раскрытии тайн неизведанного. Но его любопытство открывало двери, которые правительство предпочитало держать закрытыми. Вы осмелились предположить, что правительство США скрывает и, возможно, занимается копированием внеземных технологий? Подумайте еще раз. А еще лучше — вообще не думайте об этом. Ничего интересного здесь нет.

Таков основной посыл доклада, опубликованного Министерством обороны в 2024 году. Это 63-страничный «Доклад об историческом опыте участия правительства США в неопознанных аномальных явлениях (НЛО)». В заключение говорится, что Управление по разрешению аномалий во всех областях Министерства обороны США (AARO) «не обнаружило никаких доказательств того, что какое-либо расследование правительства США, спонсируемое академическими кругами исследование или официальная экспертная комиссия подтвердили, что какое-либо наблюдаемое НЛО представляло собой внеземную технологию».

AARO — это «правительственное учреждение, созданное в 2022 году для обнаружения и, при необходимости, смягчения угроз, включая «аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и трансконтинентальные объекты»».

Этот доклад появился сразу после, и в противоречие с, пожалуй, самым громким за последние десятилетия слушанием по делу о НЛО - показаниями «информатора» Дэйва Груша, данными в августе 2023 года».

- Что «показал» мистер Груш?

- Popular Mechanics свидетельствует: «На сенсационных слушаниях Груш, бывший член оперативной группы Пентагона по НЛО, заявил, что ему было известно о «многолетней программе по поиску и извлечению обломков НЛО и их обратному проектированию».

Однако его заявления так и не были подтверждены. Хотя в отчете 2024 года имя Груша не упоминается, в нем предлагаются правдоподобные объяснения явлений, описанных им в своих показаниях.

Это далеко не первый правительственный доклад, опровергающий истории о маленьких зеленых человечках и их странных летающих тарелках».

- Вернемся к профессору Хайнеку. Что он исследовал по просьбе ВВС США?

- Тут надо вспомнить предысторию. В последние дни Второй мировой войны американские пилоты-истребители сообщали о том, что видели самолеты, не похожие ни на один из тех, с которыми они сталкивались ранее в бою. Некоторые описывали «оранжевые, струящиеся огни», а другой пилот «видел красноватый, бескрылый, сигарообразный объект». Эти сообщения попали в СМИ, и население, измученное войной, одновременно удивлялось и беспокоилось по поводу рассказов о странных летательных аппаратах. Но в конечном итоге эти события были объяснены «электростатическими или электромагнитными явлениями».

Однако инцидент с пилотом Кеннетом Арнольдом 24 июня 1947 года не получил столь простого объяснения — и, что более важно, это не так легко было просто списать на вину самого пилота: «Во время поисков транспортного самолета C-46 Корпуса морской пехоты опытный пилот Кеннет Арнольд отклонился от первоначального маршрута полета, чтобы помочь в поисках на юго-западном склоне горы Рейнир. Во время поисков Арнольд заметил девять «странно выглядящих» и, возможно, «совершенно круглых» объектов, летящих строем, который напомнил ему гусей. Позже было установлено, что они летели со скоростью более 1000 миль в час. Когда он сообщил об этом (предположив, что это был новый тип реактивного или экспериментального военного самолета), армейский воздушный корпус назвал это миражем или галлюцинацией».

Когда Арнольд посчитал, что армия слишком легкомысленно отнеслась к его заявлениям, он обратился к прессе. В результате разговора с Биллом Бекеттом из газеты East Oregonian, Бекетт придумал термин «летающие тарелки» для описания необычных объектов, о которых сообщал Арнольд.

Возникла скандальная ситуация: если в воздушном пространстве Америки и летали таинственные объекты, то почему США не знали, откуда они могут исходить? Из СССР? От врагов за рубежом? От инопланетян из другого мира?

Поэтому было крайне важно выяснить, соответствуют ли эти утверждения действительности, и не менее важно было успокоить встревоженную американскую общественность, заверив ее в отсутствии причин для тревоги, даже если это могло быть неправдой.

- Поэтому и понадобился авторитетный ученый, чтобы успокоить общественность, а не выяснить правду?

- ВВС США привлекли Хайнека в качестве «астрономического консультанта» для «Проекта Знак», инициативы, посвященной изучению множества сообщений. В рамках «Проекта Знак» Хайнек тщательно анализировал каждое сообщение о необычных воздушных явлениях и классифицировал их соответствующим образом. Biography.com приводит данные: «Среди них были просто астрономические наблюдения, например, появление метеора, были объяснения с точки зрения метеорологии, например, необычная форма облака, и были сообщения о созданных человеком объектах, таких как воздушные шары. Таким образом, около 20 процентов остались без четкого объяснения».

Более поздние работы Хайнека свидетельствуют о том, что он надеялся на дополнительные расследования для решения вопросов, связанных с оставшимися 20 процентами необъяснимых случаев. Однако правительство США, опасаясь общественных страхов во время холодной войны и возможности манипулирования этими страхами, предпочло замять подобные вопросы. Таким образом, проект «Знак» превратился в «Проект «Проклятие»».

В отчете об историческом опыте участия правительства США в неопознанных аномальных явлениях говорится: «Сотрудники, особенно те, кто, по-видимому, склонялся к вере в «межпланетное» происхождение НЛО, были уволены из организации».

В рамках проекта «Проклятие» был опубликован всего один отчет, вышедший в августе 1949 года. В нем говорилось: «Нет никаких доказательств того, что объекты, о которых сообщалось, являются результатом передовых зарубежных научных разработок; следовательно, они не представляют прямой угрозы национальной безопасности».

В заключение рекомендовалось «сократить масштабы расследования и изучения сообщений о неопознанных летающих объектах».

Разочарованный направлением расследования, Хайнек охарактеризовал проект «Проклятие» как «пиар-кампанию».

- Были и другие подобные проекты?

- Выводы проекта «Проклятие» не смогли развеять опасения по поводу НЛО. Поэтому ВВС США возобновили свои расследования, на этот раз в своей самой известной форме: проект «Синяя книга».

И вновь привлекли Хайнека, позволив ему лично проводить полевые исследования этих явлений. Взгляд Хайнека на теории внеземного происхождения, касающиеся необъяснимых наблюдений, сформировался еще во время его работы над проектом «Знак».

Ресурс Biography.com констатирует: «Хотя в первый раз он испытывал немало скептицизма, рациональные воспоминания свидетелей поставили под сомнение его предположения, и он начал задумываться об обоснованном научном изучении этих «НЛО».

Однако Хайнек быстро понял, что его воспринимают, скорее, как инструмент для опровержения предположений об инопланетянах, чем как ученого, которому поручено исследовать подобные возможности. К 1960-м годам Хайнек оказался в конфликте с ограничительным надзором со стороны ВВС.

Один особенно неловкий случай для Хайнека произошел в 1966 году, когда его отправили расследовать «сообщения о необычных огнях в разных районах Мичигана в течение нескольких ночей подряд». Спеша дать объяснение и будучи обязанным избегать теорий об инопланетянах, Хайнек был вынужден публично предположить, что эти наблюдения могли быть вызваны «болотным газом».

Термин «болотный газ» стал своего рода мемом середины 60-х годов, и лидер меньшинства в Палате представителей (и будущий президент) Джеральд Форд потребовал объяснений по поводу, казалось бы, некачественного расследования.

Вызванный для дачи показаний, Хайнек воспользовался случаем, чтобы выступить за всестороннее и прозрачное исследование НЛО».

- То есть Хайнек нарушил директивы американских ВВС?

- Да, и три года спустя проект «Синяя книга» был полностью прекращен. Но это не остановило астронома. Освободившись от ограничений, Хайнек инициировал общественную кампанию по продвижению строгого научного исследования того, что он называл «уфологией». Первые результаты этой работы были представлены в его книге 1972 года «Опыт НЛО: научное исследование».

Хайнек писал о своей философии изучения НЛО, о своих наблюдениях, сделанных за десятилетия работы над проектами «Знак» и «Синяя книга», а также о своей шкале классификации наблюдений НЛО, включающей как дальние, так и близкие контакты. Он классифицировал наблюдения на расстоянии как «ночные огни», «дневные диски» или, для тех, которые не видны непосредственно человеческому глазу, как «радарные/визуальные».

Другие наблюдения — «близкие контакты» — также можно разделить на три категории: «Близкие контакты первого типа означали НЛО, замеченные с достаточно близкого расстояния, чтобы различить некоторые детали. При близких контактах второго типа НЛО оказывало физическое воздействие, например, обжигало деревья, пугало животных или вызывало внезапную поломку автомобильных двигателей. При близких контактах третьего типа свидетели сообщали о том, что видели людей внутри или рядом с НЛО».

- По сути, профессор Хайнек – автор большинства уфологических терминов?

- Именно его терминология вдохновила Стивена Спилберга на название классического фильма «Близкие контакты третьего вида». Известно, что Хайнеку заплатили за использование названия и за его роль консультанта в фильме, а также он был номинирован на различные премии, участвовал в шоу, выступал с лекциями в университетах и даже представлял доклад об НЛО в ООН. Его работа всей жизни вдохновила на создание двухсезонного телесериала, который транслировался в 2010-х годах и назывался «Проект Синяя книга».

Важно отметить, что, хотя Хайнек открыто говорил об ограничениях, с которыми он столкнулся во время службы в ВВС США, и прямо указывал на очевидное отсутствие у них подлинного интереса к расследованию возможности встреч с инопланетянами, в его письменных работах никогда полностью не рассматривались теории заговора.

- Его знамя подхватили другие?

- В 1986 году, в год смерти Хайнека, конспиролог Джордж Эндрюс опубликовал книгу «Инопланетяне среди нас», в которой идеи уфологии были объединены с существующими представлениями о правительственных заговорах и тайных организациях. В своем видении глобального заговора Эндрюс утверждал, что за убийством президента Кеннеди стоят инопланетяне.

- Позвольте спросить: этот Эндрюс, как бы помягче, здоров?

- Я не доктор, но как вы отнесетесь к информации о череде пропавших без вести и погибших исследователях, хранящих, возможно, космические секреты? News Nation пишет: «Исчезновения и смерти 10 человек, имевших, по имеющимся данным, доступ к некоторым из важнейших американских ядерных и космических секретов, вызвали вопросы. Хотя ни один из этих случаев публично не был связан между собой властями, на администрацию Трампа оказывается давление с целью расследования возможных связей».

News Nation делится добытой информацией: «Стивен Гарсия, государственный подрядчик, предположительно имеющий допуск к секретной информации высшего уровня на ключевом ядерном объекте, стал последним, кто был замешан в растущем списке лиц, причастных к этому делу. 48-летний Гарсия пропал без вести в августе 2025 года. Сообщается, что он оставил свой телефон, бумажник и ключи, взял пистолет и вышел из своего дома в Нью-Мексико.

Его случай похож на случай с отставным генерал-майором ВВС Уильямом Нилом Маккасландом, который пропал без вести 27 февраля после того, как пешком покинул свой дом в Альбукерке.

Что касается остальных восьми случаев, двое ученых были застрелены в своих домах. Тело еще одного, предположительно, было найдено на дне озера. Другие пропали без вести из своих домов, с шоссе и с туристической тропы.

Члены научного сообщества, занимающегося изучением НЛО, выразили опасения, что эти события каким-то образом связаны.

«Это странно. Я рассматриваю различные возможные сценарии. Это крупные организации. Могут ли это быть совпадения? Думаю, мы, возможно, перешли этот порог», — заявил бывший аналитик Госдепартамента Марик фон Ренненкампф.

Что-либо комментировать здесь не могу – нет информации. Надеюсь, следствие во всем разберется, в Америке есть профессионалы высокого класса. Мне остается лишь удивляться сложившейся ситуации.

- Кстати, о сложившейся ситуации. Не кажется ли вам, что всплывшая тема НЛО – на руку Трампу?

- Похоже на то. Есть о чем поговорить на фоне блокирования Ормузского пролива, бодания с Китаем, переругивания с Европой. А тут еще Стивен Бассетт, лоббист исследований НЛО в правительстве, размечтался, что рассекречивание документов по «инопланетной» проблематике станет «огромным наследием» и гарантирует президенту США Нобелевскую премию: «Он войдет в историю, независимо от того, что еще произойдет во время его президентства, - это забудется задолго до того, как люди перестанут говорить о том, что он был главой государства и сделал самое важное заявление в истории человечества».

Поистине звездное тщеславие.