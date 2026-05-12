Токио изучает опубликованные Пентагоном документы об НЛО

Японские власти анализируют опубликованные Пентагоном документы о неопознанных аномальных явлениях. Как сообщает aif.ru, об этом заявил японский телеканал NHK.

Ранее в США опубликовали около 160 файлов с информацией о потенциальных неопознанных летающих объектах, которые были собраны военными, NASA и другими ведомствами с 1940-х годов. Среди них есть данные о наблюдениях вблизи Японии объекта, напоминающего мяч для американского футбола.

Главный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, что лично проверил опубликованные изображения. На вопрос журналиста о возможном распоряжении министерства обороны обнародовать подобные материалы он ответил, что решения в каждом случае будут приниматься индивидуально, в том числе с учетом риска раскрытия возможностей Японии по сбору информации.