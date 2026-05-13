Google обновил голосового помощника Gemini для умных устройств, таких как Nest Hub. Раньше на просьбу «как сделать [название коктейля]» Gemini отвечал: «Я не могу давать рецепты алкогольных напитков». Теперь, если помощник понимает, что пользователь — взрослый, он с радостью поделится рецептом.

В описании обновления говорится, мол, для взрослых «улучшена доступность обычных запросов, включая рецепты напитков с возрастным ограничением». Если после обновления Gemini по-прежнему отказывается отвечать, стоит проверить настройки родительского контроля и фильтры ответов в приложении Google Home, пишут СМИ. Также в помощнике появилась возможность оценивать его ответы.

Интересно, что Gemini стал лучше запоминать. Например, если один раз сказать, что няню зовут Алиса, помощник запомнит это и при вопросе «няня пришла?» будет искать знакомое лицо в записи с камеры безопасности.