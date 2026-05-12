В России резко выросло число заражений вирусом-трояном Mamont

Троян Mamont, который ранее называли самым массовым Android-вирусом 2025 года, в 2026 году заражает около 30 тыс. устройств россиян ежемесячно. Об этом сообщили ТАСС в ИБ-компании UserGate.

Согласно статистике за январь и февраль, больше всего заражений зафиксировали на устройствах китайских брендов Tecno и Infinix — более 12 тыс. и более 6 тыс. случаев соответственно. В список также вошли устройства Redmi — суббренда Xiaomi.

В UserGate подчеркнули, что количество заражений связано не с самими брендами, а с аудиторией пользователей таких устройств. По словам специалистов, вирус чаще находят на недорогих смартфонах, которые нередко покупают родителям и пожилым родственникам — людям, наиболее уязвимым перед мошенниками.

Mamont признавали самым массовым Android-трояном 2025 года. По данным компании, в январе заражений почти не было, однако уже в феврале их число резко выросло — примерно до 5 тыс. в месяц.

В марте 2025 года количество заражений превысило 20 тыс., а в апреле приблизилось к 15 тыс. Затем в мае распространение вируса снизилось примерно до 2,5 тыс. случаев, однако позже снова начало расти и к сентябрю превысило 10 тыс. заражений в месяц.

По данным Министерства внутренних дел России, во второй половине 2025 года доля Mamont среди вредоносного ПО составляла 38,7%.

В UserGate напомнили, что троян способен перехватывать SMS и push-уведомления с кодами доступа к банковским приложениям и сервису Госуслуги.

Аналитик компьютерных инцидентов UserGate uFactor Иван Князев сообщил, что в последнее время злоумышленники часто используют облегченную версию вируса для сбора базовой информации об устройстве, а также данных о звонках, SMS и телеметрии.