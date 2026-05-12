Ученые испытали ядро охотника за гравитацией — прорыв Китая в космосе

Китайские ученые успешно испытали важнейшую часть будущего космического прибора для поиска гравитационных волн. Разработка создается в рамках проекта Taiji, который должен помочь изучать самые мощные события во Вселенной.

Речь идет об оптическом ядре — основном элементе измерительной системы. Его разработали специалисты Института механики Китайской академии наук.

Гравитационные волны возникают во время столкновений черных дыр, взрывов звезд и других масштабных космических процессов. Такие сигналы очень слабые, поэтому для их поиска нужны сверхточные приборы.

Китайский проект Taiji предполагает запуск трех спутников, которые будут находиться в космосе на расстоянии миллионов километров друг от друга. Между ними будут работать лазеры, измеряющие даже минимальные изменения расстояния.

По словам разработчиков, новая система способна фиксировать смещения размером в пикометры — это намного меньше толщины человеческого волоса.

Во время испытаний устройство показало высокую стабильность и низкий уровень помех. Ученые также заявили, что смогли улучшить точность измерений примерно в десять раз.

Первый аппарат программы Taiji вывели на орбиту еще в 2019 году. Следующим этапом станет миссия Taiji-2 с двумя спутниками, а в 2030-х годах Китай рассчитывает запустить полноценную трехспутниковую систему Taiji-3.

Первое прямое обнаружение гравитационных волн произошло в 2015 году в американской обсерватории LIGO. Китайский проект должен стать частью международных исследований космоса наряду с европейской программой LISA.