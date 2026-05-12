Названа функция, тормозящая работу смартфонов

Использование виртуальной оперативной памяти в смартфонах порой не просто не дает прироста скорости, а напротив — приводит к замедлению работы устройства, заявили эксперты. В современных Android‑смартфонах наряду с физической оперативной памятью (RAM) нередко задействуется так называемая виртуальная память.

Ее функция активируется в ситуациях, когда ресурсы основной оперативной памяти оказываются исчерпаны. Хотя эта настройка изначально разрабатывалась для оптимизации производительности гаджета, на практике она способна оказывать обратный эффект — именно поэтому специалисты рекомендуют при необходимости отключать данную опцию.

Принцип работы виртуальной памяти заключается в том, что временные данные, для которых уже нет места в оперативной памяти, сохраняются на встроенном накопителе устройства. Такой подход позиционируется как альтернатива принудительному закрытию приложений, работающих в фоновом режиме. Однако эксперты подчеркивают: скорость обработки данных в виртуальной памяти существенно уступает показателям физической RAM, из‑за чего смартфон может начать работать с заметными задержками.

Негативные последствия использования виртуальной памяти чаще всего наблюдаются именно на моделях с внушительным объемом оперативной памяти. Специалисты поясняют это следующим образом: хотя устройство технически способно поддерживать большое число открытых приложений одновременно, это вовсе не гарантирует их быструю загрузку при повторном обращении к ним. В связи с этим эксперты советуют задействовать виртуальную память преимущественно на смартфонах с ограниченным объемом RAM — например, с 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти, сообщает MakeUseOf.

