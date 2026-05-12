Разработан рекордно тонкий дисплей с 240 Гц для Android-смартфонов

Компания Tianma, по информации авторитетного инсайдера Ice Universe, разработала инновационный дисплей, способный изменить представление о полноэкранных смартфонах.

Эта 6,32-дюймовая панель выделяется невероятно тонкими рамками толщиной всего 0,35 мм, что значительно превосходит текущие рекорды и обеспечивает максимальное использование площади экрана. Дополнительным преимуществом стала частота обновления 240 Гц, гарантирующая исключительную плавность изображения, характерную для игровых смартфонов.

Несмотря на предыдущие слухи о 240-герцовом дисплее для OnePlus, последние утечки о OnePlus 16 указывают на более крупный 6,78-дюймовый экран с рамками около 1 мм. На этом фоне 6,32-дюймовая панель Tianma выглядит более вероятным кандидатом для базовой версии Xiaomi 18, которой также приписывают усовершенствованный дисплей.

Текущая «гонка за минимальные рамки» среди производителей смартфонов выглядит следующим образом:

OnePlus 15T – оснащён 6,32-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и рамками толщиной 1,1 мм. Предполагается, что OnePlus 16T может получить панель Tianma.

Honor 600 и Honor 600 Pro – по заявлениям Honor, получили самые тонкие рамки в мире – 0,98 мм.

Apple – ожидается, что в следующем году компания представит iPhone с полностью безрамочным экраном, приуроченный к 20-летию бренда.

Google Pixel 10a – также получит новый дисплей.

Рамки толщиной 0,35 мм от Tianma могут стать огромным шагом на пути к созданию действительно безрамочных смартфонов. Если технология появится в серийных устройствах уже в этом году, это будет означать, что индустрия значительно приблизилась к своей давней цели.