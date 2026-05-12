Разработан рекордно тонкий дисплей с 240 Гц для Android-смартфонов

Tianma разработала рекордно тонкий 240 Гц дисплей для Android-смартфонов
Компания Tianma, по информации авторитетного инсайдера Ice Universe, разработала инновационный дисплей, способный изменить представление о полноэкранных смартфонах.
Эта 6,32-дюймовая панель выделяется невероятно тонкими рамками толщиной всего 0,35 мм, что значительно превосходит текущие рекорды и обеспечивает максимальное использование площади экрана. Дополнительным преимуществом стала частота обновления 240 Гц, гарантирующая исключительную плавность изображения, характерную для игровых смартфонов.
Несмотря на предыдущие слухи о 240-герцовом дисплее для OnePlus, последние утечки о OnePlus 16 указывают на более крупный 6,78-дюймовый экран с рамками около 1 мм. На этом фоне 6,32-дюймовая панель Tianma выглядит более вероятным кандидатом для базовой версии Xiaomi 18, которой также приписывают усовершенствованный дисплей.
Текущая «гонка за минимальные рамки» среди производителей смартфонов выглядит следующим образом:
- OnePlus 15T – оснащён 6,32-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и рамками толщиной 1,1 мм. Предполагается, что OnePlus 16T может получить панель Tianma.
- Honor 600 и Honor 600 Pro – по заявлениям Honor, получили самые тонкие рамки в мире – 0,98 мм.
- Apple – ожидается, что в следующем году компания представит iPhone с полностью безрамочным экраном, приуроченный к 20-летию бренда.
- Google Pixel 10a – также получит новый дисплей.
Рамки толщиной 0,35 мм от Tianma могут стать огромным шагом на пути к созданию действительно безрамочных смартфонов. Если технология появится в серийных устройствах уже в этом году, это будет означать, что индустрия значительно приблизилась к своей давней цели.