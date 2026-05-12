Vivo и Honor выпустят широкие складные смартфоны

Вслед за Huawei Pura X Max, Vivo и Honor тоже могут выпустить складные смартфоны с широким экраном.

По данным инсайдера Smart Pikachu, новая модель Vivo X Fold 6 получит, как минимум, значительно менее заметную складку на экране. В будущем бренд может полностью перейти на такой форм-фактор. Но пока неясно, выйдет ли такое устройство в этом году.

Другой источник, Guan Tongxue GiM, сообщает, мол, Honor давно готовит широкий складной телефон. Судя по слитому изображению, у новинки будет тройная камера и дополнительный экран на задней крышке. Предполагается, что представят устройство не раньше первого квартала 2027-го.