Астрофизики зафиксировали на Солнце мощную вспышку

Вспышка класса M5.7 произошла на Солнце, заявили в Институте космических исследований РАН.

© mk.ru

Как уточняется, вспышка произошла в области, располагающейся с обратной стороны Солнца относительно Земли.

Выброс энергии не повлияет на планету, но через два дня активная область окажется в зоне, где последующие вспышки, если они произойдут, могут стать причиной магнитных бурь.

Солнечные вспышки делятся на пять классов мощности – A, B, C, M и X. Каждый переход к следующей "букве" предполагает десятикратное увеличение мощности.