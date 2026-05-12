Лунную гравитацию впервые смоделировали в бассейне

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина впервые провели «лунные» тренировки на дне гидролаборатории
Новую методику моделирования лунной среды для будущих пилотируемых миссий испытали специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Об этом они сделали доклад на прошедшей недавно научно-технической конференции в НПП «Звезда».
Российских космонавтов хорошо готовят к внекорабельной деятельности (ВКД) на низких околоземных орбитах. Это подтверждалось много раз успешной их работой на внешней стороне станций «Салют», «Мир», МКС.
Сейчас космонавтика шагает дальше – к развертыванию с 2028 года Российской орбитальной станции (РОС). По словам первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, эта станция должна стать очередным шагом к созданию российской лунной базы.
У наших специалистов имеется опыт отработки ВКД на поверхности Луны со специальным подвесом человека в лунном скафандре для облегчения его веса. Но научная мысль не останавливается на этом: для того, чтобы выбрать оптимальный подход к тренировкам космонавтов перед полетом к Луне, они рассматривают все возможные способы.
Так, недавно в ЦПК им. Гагарина был проведен эксперимент по имитации возможной отработки операторской деятельности на Луне в водной среде. Для этого в специальном скафандре «Орлан-ГН» («Орлан-Гидроневесомость») испытателя погрузили на дно «Испытательно-тренировочного комплекса «Гидролаборатория». В отличие от облегченных скафандров, в которых космонавты отрабатывают ВКД на внешней стороне Международной космической станции, в «лунных» испытаниях их нагрузили свинцовыми пластинами, вложенными в специальные манжеты на ногах. Груз был подобран таким образом, чтобы вес космонавта погруженного под воду в скафандре составлял 1/6 от земного веса, как это будет при высадке на земной спутник. К тому же организаторы эксперимента добились того, чтобы испытатели устойчиво стояли вертикально на дне бассейна и могли выполнять необходимые виды деятельности. К примеру, отрабатывали хождение по прямой площадке, по лестнице, переносили грузы. Космонавты в скафандре с утяжелением на дне гидролаборатории могли и подпрыгивать, как это происходило с астронавтами-участниками программы «Аполлон» в 60-70 годах на реальной поверхности Луны.
Если для россиян «лунная прогулка» в гидролаборатории прошла впервые, то про американцев так не скажешь: ранее они первыми моделировали лунное притяжение в водной среде.
По словам специалистов, у них еще нет окончательного вывода по поводу того, какой из способов тренировок окажется более совершенным – водный или наземный. Кстати, те же американцы уже моделировали пребывание человека в условиях лунной гравитации в... воздухе, а именно в летающей лаборатории – самолете, который во время полета совершает маневр, в результате которого тело человека становится отчасти невесомым.