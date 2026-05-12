Лунную гравитацию впервые смоделировали в бассейне

Новую методику моделирования лунной среды для будущих пилотируемых миссий испытали специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Об этом они сделали доклад на прошедшей недавно научно-технической конференции в НПП «Звезда».

Российских космонавтов хорошо готовят к внекорабельной деятельности (ВКД) на низких околоземных орбитах. Это подтверждалось много раз успешной их работой на внешней стороне станций «Салют», «Мир», МКС.

Сейчас космонавтика шагает дальше – к развертыванию с 2028 года Российской орбитальной станции (РОС). По словам первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, эта станция должна стать очередным шагом к созданию российской лунной базы.

У наших специалистов имеется опыт отработки ВКД на поверхности Луны со специальным подвесом человека в лунном скафандре для облегчения его веса. Но научная мысль не останавливается на этом: для того, чтобы выбрать оптимальный подход к тренировкам космонавтов перед полетом к Луне, они рассматривают все возможные способы.

Так, недавно в ЦПК им. Гагарина был проведен эксперимент по имитации возможной отработки операторской деятельности на Луне в водной среде. Для этого в специальном скафандре «Орлан-ГН» («Орлан-Гидроневесомость») испытателя погрузили на дно «Испытательно-тренировочного комплекса «Гидролаборатория». В отличие от облегченных скафандров, в которых космонавты отрабатывают ВКД на внешней стороне Международной космической станции, в «лунных» испытаниях их нагрузили свинцовыми пластинами, вложенными в специальные манжеты на ногах. Груз был подобран таким образом, чтобы вес космонавта погруженного под воду в скафандре составлял 1/6 от земного веса, как это будет при высадке на земной спутник. К тому же организаторы эксперимента добились того, чтобы испытатели устойчиво стояли вертикально на дне бассейна и могли выполнять необходимые виды деятельности. К примеру, отрабатывали хождение по прямой площадке, по лестнице, переносили грузы. Космонавты в скафандре с утяжелением на дне гидролаборатории могли и подпрыгивать, как это происходило с астронавтами-участниками программы «Аполлон» в 60-70 годах на реальной поверхности Луны.

Если для россиян «лунная прогулка» в гидролаборатории прошла впервые, то про американцев так не скажешь: ранее они первыми моделировали лунное притяжение в водной среде.

По словам специалистов, у них еще нет окончательного вывода по поводу того, какой из способов тренировок окажется более совершенным – водный или наземный. Кстати, те же американцы уже моделировали пребывание человека в условиях лунной гравитации в... воздухе, а именно в летающей лаборатории – самолете, который во время полета совершает маневр, в результате которого тело человека становится отчасти невесомым.