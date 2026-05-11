Опубликован препринт о геномах хантавирусов из вспышки на лайнере MV Hondius. Все образцы, взятые у заболевших во время круиза, оказались очень близки к ранее известным хантавирусам Andes. Какие выводы относительно рисков нынешней ситуации в результате можно сделать? Об этом рассказал генетик Дмитрий Прусс.

"У трех из пациентов [геномы] совпадают полностью, до буквы. Еще у двоих добавилось по одной-единственной мутации. Это полностью соответствует наблюдениям по вспышке в Андах в 2018-2019 годах, когда у 21 пациента геномы хантавируса совпадали дословно и еще у шестерых нашлось по одной-две мутации. И на корабле, и тогда в Андах геномная картина указывает на передачу вируса между людьми, а не на независимые эпизоды заражения людей от разных диких грызунов, среди которых сложилось бы большее генетическое разнообразие вирусов", - поясняет Дмитрий Прусс.

Инкубационный период - время от заражения и до появления симптомов лихорадки - и на корабле, и во время вспышки в Андах составил в среднем около трех недель, и это обнадеживающая информация.

"На корабле в последнюю неделю никто больше не заражался, так что точно к четвертой неделе все уже заразившиеся закончили прохождение через инкубационный период. Всего первый заболевший пассажир смог заразить шестерых или семерых, почти всех из них - без особо тесного контакта, просто через пребывание в тех же помещениях во время приема пищи или на мероприятиях. В таких же условиях во время вспышки в Андах в 2018-2019 годах за раз заражалось от 6 до 10 человек - и тут, значит, полное совпадение, ничего не изменилось", - констатирует эксперт.

Он напомнил, что во время вспышки в 2018-2019 годах в Андах простые, обычные карантинные меры вскоре свели вспышку на нет.

"Того же самого следует ожидать и от новой вспышки. Но, к сожалению, пока невозможно исключить, что еще несколько человек заболеют и даже умрут, ведь карантинные меры ввели далеко не сразу", - подчеркивает ученый.

Больше всего волнений у специалистов вызывает сейчас ситуация на удаленном острове Тристан-да-Кунья. Этот субантарктический остров находится в юрисдикции Великобритании, там сейчас проживает более 200 британских граждан.

Когда там останавливался круизный корабль, пассажиры сходили на берег, а гиды команды даже читали лекцию в маленькой местной школе. На острове нет взлетной полосы и обычный путь туда - это шесть дней морем из южноафриканского Кейптауна. Из Аргентины местные жители добираются, покупая билет на круизные корабли.

"Не исключением был и этот злосчастный рейс. Один из островитян приплыл на нем и через две недели заболел. Формального диагноза пока нет, но на острове нет квалифицированных врачей и кончается кислород в баллонах", - рассказал эксперт.

Получается, если этот человек заразил кого-то еще - получить заболевшим необходимую медицинскую помощь будет не так просто.

Тем не менее, как сообщают зарубежные медиа, в качестве превентивной меры ВВС Британии доставили на остров более трех тонн медицинского оборудования и команду из врача и медсестры интенсивной терапии. Поскольку взлетной полосы там нет и с доставкой вертолетом тоже сложности, грузы и врачей доставили шестеро парашютистов-десантников.

"Надеюсь, что аппаратура для проведения теста (ПЦР) у них имеется и что вскоре мы узнаем, хантавирус ли это был. Но если больной заразил кого-то из местных жителей, то обеспечивать уход будет сложно", - отмечает Прусс.

Что уже могут предложить ученые в борьбе с хантавирусами

Хотя заражения американскими хантавирусами по-прежнему редки, идут разработки для создания вакцины и лекарственных препаратов.

"Поскольку это РНК-вирус, врачи иногда используют препараты против репликации РНК, и есть некоторые данные об активности фавипиравира. И, конечно, обсуждается наработка моноклональных антител для антивирусных инъекций (как это помогало на первых этапах коронавирусной пандемии, пока продолжающиеся мутации коронавируса не сделали все наработанные антитела бесполезными)", - отмечает Дмитрий Прусс.

