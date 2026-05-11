Ученый поделился теорией о происходящем с телами после смерти

Ведущий ученый раскрывает тревожную теорию о том, что происходит с человеческими телами после смерти — и какой способ захоронения лучше. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон поразил воображение зрителей, рассказав о том, что происходит с нашими телами после смерти в недавнем выпуске своего подкаста “Startalk”.

“Когда вы умираете, вы не исчезаете, вы преображаетесь”, - говорится в подписи к видео, которое быстро набрало более 1,2 миллиона просмотров.

Однако, как объяснил Тайсон, посмертная метаморфоза человека полностью зависит от того, каким образом избавляются от его тела.

Он заметил, что “в современном обществе после смерти у вас есть два варианта” — похороны в земле или кремация — и что он предпочитает первое, потому что “энергетическое” содержимое перерабатывается.

“Ваши молекулы сформировались в результате того, что вы всю жизнь ели и занимались спортом, а также при формировании ваших органов, мышц и других тканей”, - заявил Тайсон. “После смерти эти молекулы все еще содержат энергию”.

Затем в кадре мелькает кладбище, и ведущий добавляет: “Если меня похоронят и я буду разлагаться, вся эта энергия будет поглощена микробами, флорой и фауной, питающимися моим телом так, как я питался флорой и фауной всю свою жизнь. Таким образом, мы возвращаем долг Земле”.

Он, в частности, имел в виду то, как бактерии, грибки и другие микроорганизмы расщепляют жиры, белки и углеводы организма, пишет New York Post.

Хотя неочищенное захоронение может показаться более экологичным, кремация не означает, что энергия тратится впустую. По словам Тайсона, когда тело сгорает, энергия, содержащаяся в этих молекулах, “преобразуется в тепло, которое затем излучает инфракрасную энергию, которая когда-то была молекулами вашего тела”.

“Оно излучает его в космос, двигаясь со скоростью света”, - добавил физик, когда на экране появилось ревущее пламя.

Одним из утешений в этом посмертном полете в космос является то, что близкие покойного могли сохранить хронологию того, куда в Млечном Пути улетела их лучистая энергия, продолжает New York Post.

“Если бы они были кремированы четыре года назад, они достигли бы ближайшей звездной системы, Альфы Центавра”, - сказал Нил Деграсс Тайсон. “Так что в некотором смысле вы все еще являетесь частью Вселенной, просто в другой форме”.

Мысли Тайсона об этой передаче энергии не новы, комментирует New York Post. Он ссылался на первый закон термодинамики, который гласит, что материя не может быть создана или уничтожена — она может только переходить из одной формы в другую.

Тем не менее, зрители были тронуты объяснением астрофизика, а один из фанатов назвал его “самым красивым взглядом на смерть”.

“Это так глубоко”, - отреагировал другой зритель, в то время как третий написал: “Я вернусь к звездам”.

Однако обсуждение также породило дискуссию о преимуществах кремации по сравнению с захоронением. “Путешествие к Альфе Центавра со скоростью света звучит гораздо романтичнее и привлекательнее, чем быть съеденным насекомыми”, - заявил один из зрителей.

Однако другой считает: “Будучи съеденными насекомыми и микробами, частицы, из которых вы состоите, перерабатываются на Земле и остаются полезным ресурсом еще долгое время после вашей кончины. Однажды вы станете крошечной, но функциональной частью миллиардов живых существ и растений”.

Тайсон не первый, кто обсуждает эти процессы в мельчайших подробностях, отмечает New York Post. В своей статье “Что происходит с вашими атомами после того, как вы умрете?” инженер-химик и механик Арвин Эш объяснил, что после кремации прах человека оседает в почве, поглощается растениями, которые, в свою очередь, поедаются животными, включая людей, и в конечном итоге возвращаются в наши тела - по сути, это круговорот жизни: “В конце концов, крошечные частички вас окажутся в утренних хлопьях или гамбургерах ваших правнуков”.