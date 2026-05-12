Найденная рядом с Берлином древняя монета удивила ученых

Монета, найденная на поле рядом с Берлином, оказалась древнегреческим артефактом, и археологи недоумевают, как она там оказалась.

Тринадцатилетний школьник обнаружил в поле на окраине Берлина ржавую монету, которую исследователи идентифицировали как редкий артефакт из Древней Греции, но никто не знает, как она туда попала, пишет New York Post.

По данным журнала Smithsonian, затерянная реликвия была найдена в поле, которое было популярным местом археологических раскопок в период с 1950-х по 1970-е годы.

Тинейджер стал первым, кто нашел греческий артефакт в столице Германии, сообщает издание. Большинство предметов, ранее найденных на этом поле, относились к железному веку, который длился с 800 по 450 год до нашей эры.

Нашедший древний артефакт подросток спрятал монету в карман и в ноябре 2025 года невинно продемонстрировал ее исследователям из местной археологической лаборатории. Даже эксперты с трудом смогли идентифицировать монету.

“Никто точно не знал, что это такое, потому что она была такой маленькой. Было ясно, что это что-то древнее”, – сказал журналу Йенс Хенкер, археолог из Берлинского управления культурного наследия.

Согласно пресс-релизу, нумизмат из лаборатории позже идентифицировал его как троянскую монету, отчеканенную между 281 и 261 годами до нашей эры.

На монете изображена Афина, греческая богиня войны и мудрости, в коринфском шлеме. На другой стороне денежки изображено то же божество в головном уборе калатос, вооруженное копьем в одной руке и веретеном в другой, говорится в пресс-релизе.

Йенс Хенкер предположил, что германоязычные кочевники, которые раньше жили на территории нынешнего Берлина, вероятно, использовали драгоценный металл, содержащийся в монете, для изготовления нужных им вещей.

Монеты, которые не были переплавлены, обычно оставляли на кладбищах “в качестве своеобразного подарка на могиле”, сообщил Хенкер немецким СМИ.

“Это похоже на сувенир, который использовался как память о чем-то – возможно, даже о каком-то событии в жизни”, – сказал он.

Однако никто не мог определить, каким образом монета попала из Древней Греции на территорию современного Берлина, подчеркивает New York Post. Во времена расцвета Древней Греции Северная и Центральная Европа были в значительной степени неисследованы.

Пифей, первый известный грек, совершивший путешествие за пределы “известного мира” империи, описал свои открытия о жизни сообществ в других регионах, но был списан со счетов, потому что его находки не соответствовали представлениям большинства об иностранных “варварах”.

“Говорили: "Он все это выдумывает. Не может быть, чтобы это существовало”, – сказал Хенкер изданию.

Йенс Хенкер предположил, что монета переходила из рук в руки в результате торговли или оплаты при вербовке германоязычных на греческую служб, но убедительно обосновать такую гипотезу трудно, заключает New York Post.