В Крыму обнаружили неизвестного науке бизона возрастом 1,8 млн лет

Найденный в пещере "Таврида" неизвестный вид древнего бизона получил название Bison (Eobison) constantini или Бизон Константина. Животное, обитавшее в Крыму в эпоху раннего плейстоцена, от своих собратьев отличалось строением рогов и зубами.

Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета.

Заведующий лабораторией палеогеографии Южного научного центра РАН Вадим Титов, принимавший участие в раскопках, рассказал: "При раскопках этой уникальной пещеры получено большое количество остатков древних животных, обитавших на территории Крымского полуострова 1,8-1,6 миллиона лет назад. Кости бизонов являются одними из наиболее многочисленных в коллекции, поскольку эти массовые копытные достаточно часто становились объектами трапезы гиен, которые были основными "поставщиками" костей в пещеру, служившую им логовом".

Благодаря запасам гигантских гиен ученые установили, что крымский бизон имел компактное сложение: укороченные конечности, большую голову и маленькие, слабо загнутые рога. Вес достигал 500 килограммов.

Причиной такого внешнего облика являлись природные условия. Климат в Крыму 1,8 - 1,6 миллиона лет назад был теплее и мягче современного.

"Тогда преобладали так называемые саванноподобные ландшафты, близкие к нашим лесостепям. Было поменьше жесткой травянистой растительности, характерной для степей, на ней было поменьше абразивных частиц, ускоряющих стирание зубов", - рассказывает Вадим Титов.

Когда палеонтологи убедились, что крымский бизон отличается от других сородичей, доктор биологических наук Инесса Вислобокова из Палеонтологического института РАН предложила назвать животное в честь известного советского ученого Константина Флерова.

Теоретически Bison constantini, как считают исследователи, мог застать древних людей, так как на Северном Кавказе встречаются остатки ранних представителей рода Homo возрастом два миллиона лет. Однако пока у ученых нет данных о существовании этого вида бизонов за пределами полуострова, а в Причерноморье, Приазовье и на Кавказе тогда обитали другие виды бизонов.

Костные остатки бизонов Bison constantini, как и других животных из пещеры "Таврида", будут храниться в музейных фондах в ожидании новых исследований.

Справка "РГ"

Расположенная под Симферополем пещера "Таврида" была открыта в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы.

Общая длина изученных магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами, достигает около двух километров, а средняя ширина и высота ходов - от 5 до 12 метров. Встречаются колодцы глубиной 14 метров.

В подземных галереях палеонтологи нашли коллекцию костных останков 70 видов доисторических животных, в том числе ранее неизвестных науке.