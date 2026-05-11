Мошенники начали продавать фейковые модули памяти DDR5

Из-за кризиса памяти в азиатском регионе на рынке начали активно распространяться поддельные модули оперативной памяти DDR5. Фальсифицированная продукция уже появляется как на онлайн-площадках, так и в розничной продаже, а мошенники используют маркировку известных производителей для повышения доверия покупателей, сообщает WCCFTech.

Одним из примеров стал модуль ОЗУ объемом 16 ГБ, продававшийся под брендом Samsung с маркировкой чипов SK hynix. Как выяснилось после вскрытия устройства, вместо микросхем памяти внутри установлены пластиковые заглушки, имитирующие настоящие компоненты.

По словам пострадавшего пользователя, внешне такие модули практически не отличаются от настоящих, но фактически являются неработоспособными муляжами. Для проверки автор разобрал один из модулей и разрезал установленные «чипы», подтвердив отсутствие реальной электроники.

Отмечается, что подобные изделия уже фиксируются на торговых площадках, включая Yahoo Japan, где они нередко продаются без подтверждения работоспособности, гарантий и возможности возврата. На фоне удорожания памяти и сохраняющегося дефицита компонентов рынок становится более уязвимым для подобных схем, поскольку часть покупателей ориентируется прежде всего на бренд и внешний вид устройства.