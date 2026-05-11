Unitree открыла маркетплейс навыков для гуманоидов и робособак

Китайская Unitree Robotics объявила о запуске первого в отрасли магазина приложений для гуманоидных и сервисных роботов под названием UniStore. Платформа позволяет владельцам роботов загружать и устанавливать новые функции и сценарии поведения, сообщает Pandaily.

UniStore включает четыре ключевых направления: пользовательскую площадку User Square, библиотеку движений Motion Library, раздел с наборами данных Dataset и центр разработчиков Developer Center. Через мобильное приложение пользователи могут загружать новые пакеты движений в один клик для устройств линейки Unitree G1, Unitree H1, а также четвероногих роботов Unitree B2 и Unitree Go2.

Компания также открыла доступ сторонним разработчикам, которые смогут создавать и публиковать собственные пакеты движений и сценарии поведения. Таким образом Unitree рассчитывает сформировать полноценную программную экосистему.

На старте в UniStore доступны 24 варианта действий, распространяемых в рамках бесплатного ознакомительного периода. В библиотеку вошли как развлекательные сценарии: танцы, прыжки и различные демонстрационные движения, так и элементы китайских боевых искусств. Платформа также поддерживает загрузку вирусных анимаций и реакций, что расширяет потенциальные сценарии использования роботов.