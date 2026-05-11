Аппарат NASA Psyche приблизится к Марсу на 4,5 тысячи километров

Космический аппарат NASA Psyche 15 мая совершит редкий гравитационный маневр у Марса: приблизится к поверхности Красной планеты примерно на 4,5 тысячи километров и будет двигаться со скоростью около 19,8 тысячи километров в час.

Зачем? Это поможет зонду ускориться и изменить траекторию на пути к металлическому астероиду Психея. Радарные наблюдения говорят, что он состоит из железа и никеля.

Напомним: это один из самых необычных объектов Солнечной системы. Ученые предполагают, что он может быть частью ядра древней протопланеты, лишившейся внешних слоев после мощных столкновений на ранних этапах формирования Солнечной системы. Изучение астероида поможет лучше понять процессы образования планет земной группы, включая Землю.

Так вот специалисты миссии рассчитывают использовать гравитацию Марса, чтобы сэкономить запас топлива и скорректировать направление полета без дополнительной нагрузки на двигательную систему, сообщает New-Science.ru.

Межпланетная станция Psyche была запущена 13 октября 2023 года. Ее солнечно-электрическая двигательная установка работает на ксеноне, благодаря чему постепенно, "не торопясь" набирает скорость. Маневр нужен для того, чтобы Марс как бы "подтолкнул" аппарат, придав ему дополнительный импульс.

По словам инженеров NASA, подобные гравитационные маневры позволяют не только экономить топливо, но и предоставляют редкую возможность проверить и откалибровать научные приборы в реальных условиях космического полета. Так, во время сближения с Марсом команда управления задействует мультиспектральную камеру аппарата для получения тысяч изображений планеты. Первые необработанные снимки уже начали поступать на Землю с 7 мая. На них видны звездное поле и крошечный диск Марса.

В ближайшие недели специалисты обработают изображения, выровняют яркость и контраст и создадут таймлапс пролета. Как отмечают ученые, по мере приближения Марс будет выглядеть необычно. Из-за высокого фазового угла аппарат подлетает к планете со стороны ночного полушария, поэтому сначала он будет виден лишь как тонкий серп, напоминающий молодой месяц Луны. После пролета аппарат сможет увидеть уже почти полностью освещенный диск планеты.

Как специалисты будут отслеживать успешность гравитационного маневра? С помощью сети дальней космической связи NASA Deep Space Network. Изменения скорости аппарата зафиксируют по доплеровскому смещению радиосигналов, передаваемых между Землей и Psyche. После выхода из зоны притяжения Марса команда быстро определит новую скорость и обновленную траекторию аппарата на пути к главному поясу астероидов.

Подчеркивается, что помогать в наблюдениях во время пролета будут и другие действующие марсианские миссии: орбитальные аппараты Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, марсоходы Curiosity и Perseverance, а также европейские станции Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter. Сравнение их данных с измерениями Psyche позволит более точно откалибровать приборы космического аппарата и улучшить методы навигации будущих миссий к Марсу, - отмечают эксперты.

Космический аппарат должен прибыть к астероиду Психея и войти в его гравитационное поле в конце июля 2029 года.