Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-10" к орбитальной станции "Тяньгун"

Китай осуществил успешный запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-10" к национальной орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома Вэньчан в 08:14 по местному времени (03:14 мск).

Примерно через 10 минут после старта корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Солнечные батареи аппарата раскрылись в штатном режиме. В ближайшее время "Тяньчжоу-10" должен состыковаться со станцией "Тяньгун". Корабль доставит на орбиту топливо, продовольствие и оборудование для научных экспериментов, а также новый скафандр для выхода в открытый космос.

Строительство китайской орбитальной станции "Тяньгун" началось 29 апреля 2021 года с запуска основного модуля "Тяньхэ". Сборку базовой конфигурации завершили 3 ноября 2022 года. Сейчас станция Т-образной формы состоит из основного отсека "Тяньхэ" и двух лабораторных модулей — "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Их общая масса составляет около 69 тонн, а жилой объем достигает примерно 110 кубометров.

На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Расчетный срок эксплуатации комплекса — 15 лет, до 2038 года.