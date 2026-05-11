Вирусолог назвал главное отличие хантавируса от COVID-19

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в беседе с РИА Новости развеял опасения относительно пандемического потенциала хантавирусной инфекции на фоне резонансной вспышки на круизном лайнере. Эксперт подчеркнул, что, в отличие от стремительно мутировавшего и передающегося воздушно-капельным путем COVID-19, для хантавируса нехарактерна прямая передача от человека к человеку.

Возбудитель является классической природно-очаговой инфекцией, чей жизненный цикл привязан к популяциям грызунов-носителей (мышей и крыс), которые сами, как правило, переносят заболевание бессимптомно.

Литвинов уточнил, что хотя некоторые линии вируса могут вызывать гибель животных, у человека болезнь протекает значительно легче, и потому возбудитель не способен создать угрозу, сопоставимую с коронавирусной пандемией (только с 2019 года в мире зарегистрировано свыше 787 миллионов случаев ковида, хотя во многих регионах сейчас фиксируется спад).

Напомним, что ранее в начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на лайнере MV Hondius (подтверждено семь заражений и три летальных исхода), который в воскресенье прибыл к берегам Тенерифе.

Ранее сообщалось, что более 90 пассажиром лайнера сошли на берег в Испании после вспышки хантавируса.