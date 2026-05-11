Украина безалаберно относится к пожарам в зоне ЧАЭС

МАГАТЭ и другим авторитетным организациям следует потребовать от Украины максимально подробной информации о происходящем в Чернобыльской зоне отчуждения, сказал ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, директор "Атоминфо" Александр Уваров.

Он поделился воспоминаниями об опыте 2020 года, когда республика "крайне безалаберно" относилась к проблеме крупных пожаров в зоне.

"Штаб по ликвидации последствий пожаров был тогда создан более чем через неделю после начала возгораний, только после получения многочисленных запросов от других государств и международных организаций и роста концентраций цезия-137 в атмосфере", - привел пример Уваров.

На прошлой неделе неделе в Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 га. Борьбу с огнем осложнили не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром представляет серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.